Caiu aí? TikTok sofre com instabilidade nesta terça-feira e manda usuários “ler um livro”

O TikTok é um dos aplicativos mais baixados do mundo e hoje muitos usuários se irritaram com a instabilidade que está impedindo-os de utilizar a rede social, principalmente ao visualizar vídeos. Entretanto o que mais impressionou muitas pessoas é a brincadeira utilizada pela conta oficial do TikTok, que mandou os usuários da plataforma “ler um livro” enquanto o problema persiste.

Segundo o DownDetector, as notificações de falhas começaram às 16 horas com um pico de 768 reclamações ocorrendo às 17:09. As principais falhas reportadas pelos usuários foram ao realizar as seguintes operações no aplicativo:

Ver vídeos: 54%

Login: 39%

Upload de vídeos: 7%



Além do DownDetector, usuários também foram ao Twitter para reclamar sobre a instabilidade do TikTok.

