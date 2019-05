Instagram enfim libera vídeos na horizontal dentro do IGTV

IGTV, concorrente do YouTube, passa a aceitar conteúdo na horizontal; Instagram inclui prévias dos vídeos no feed e aba Explorar

Felipe Ventura

O vídeo na vertical sofreu uma pequena derrota nesta quinta-feira (23): o IGTV, que antes abrigava somente esse tipo de conteúdo, agora também aceita vídeos na horizontal. O Instagram quer aproveitar seu bilhão de usuários e criar um concorrente para o YouTube; por isso, prévias do IGTV estão aparecendo no feed e na aba Explorar.

O IGTV passará a permitir vídeos na horizontal ou na vertical. O Instagram explica que, com isso, “os criadores de conteúdo poderão se expressar livremente, no formato que preferirem”, porque será possível enviar “conteúdo de qualidade independentemente de como ele foi filmado”.

Instagram diz que usuários passam mais tempo no IGTV

Um dos problemas do IGTV era a obrigatoriedade de conteúdo na vertical: este é um formato pouco usado para conteúdo longo, e o Instagram não havia ensinado seus usuários mais famosos a usá-lo. Também não havia muito incentivo para aprender: o IGTV tinha baixa audiência porque ficava muito escondido na interface.

Isso vem mudando nos últimos meses: o feed do Instagram ganhou prévias do IGTV, então basta tocar no post para ver o vídeo completo. Além disso, a aba Explorar sugere conteúdo do IGTV; existe até uma tag dedicada na parte superior da interface.

