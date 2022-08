FAS apresenta projetos que apoiam turismo de pesca esportiva e turismo de base comunitária

A partir desta quinta-feira, dia 18 de agosto, até sábado, dia 20, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) apresentará seus projetos que têm o objetivo de impulsionar o turismo de pesca esportiva e o turismo de base comunitária no Amazonas, na 1ª Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura da Amazônia (FPEA). O evento ocorrerá, das 14h às 22h, no Centro de Convenções Vasco Vasques. A inscrição é gratuita e deve ser feita no site: codesemanaus.org.br/fpea.

Com o slogan “A Amazônia é uma aventura”, a FPEA promoverá debates e reunirá entidades do setor público e privado interessadas no desenvolvimento e turismo sustentável na região.

Promovida pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese Manaus), o evento terá 50 expositores e a expectativa de público é uma média de cinco mil pessoas por dia.

Além disso, um dos assuntos chave do evento será a movimentação de negócios do setor terciário e o aporte de capital humano na região.

“A FAS é favorável ao desenvolvimento de um turismo sustentável, desde que feito de forma responsável, valorizando as pessoas, respeitando o meio ambiente e promovendo transformação socioeconômica para as comunidades da Amazônia. A feira será uma grande oportunidade para dialogar e discutir as principais estratégias para o turismo no estado do Amazonas. Acreditamos que é essencial a participação qualificada do governo, entidades privadas, sociedade civil, setor empresarial, mas principalmente, empreendedores das comunidades da Amazônia. Vamos apresentar nossas ações e projetos que têm o objetivo de fomentar o turismo de pesca esportiva sustentável e turismo de base comunitária, que geram renda para quem vive na floresta”, destaca Wildney Mourão, gerente do Programa Empreendedorismo e Negócios Sustentáveis da Amazônia (Pensa) da FAS.

Sobre a FPEA

A 1ª Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura da Amazônia prevê três dias de programação com rodadas de negócios, palestras nacionais, oficinas e maratona de soluções em tecnologia, além de interação com o público, área gastronômica e oportunidades de networking.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

