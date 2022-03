Evento promove palestras gratuitas sobre tecnologia, inteligência artificial e indústria 4.0

Os apaixonados por tecnologia, inteligência artificial e indústria 4.0 têm um encontro marcado no Metazônia, com a participação de especialistas no assunto e que proporcionará um ambiente para conexões entre empresas de diversos segmentos. O evento será realizado na próxima sexta-feira, dia 8 de abril, a partir das 16h, de forma híbrida, presencial apenas para convidados no Casarão de Inovação Cassina, e virtual com transmissão ao vivo pelo canal da empresa GETTER, no YouTube.

A GETTER Amplified Industry é uma startup de inteligência artificial e responsável pela organização do evento, que tem apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Colocamos o nome do evento como Metazônia, que leva o conceito do Metaverso. É um novo patamar para a digitalização no mundo, dando experiências do mundo real dentro do virtual. O evento é um convite para a comunidade em geral e para o ecossistema da área tecnológica. A ideia é que possamos nos tornar mais digitais, mais tecnológicos e usar mais o potencial dos dados para as decisões do dia a dia. Os dados estão disponíveis, as tecnologias estão disponíveis e a transformação do mundo tem sido cada vez mais rápida, mas como fazer uso de tudo isso? Esse é o desafio que as organizações têm. O Metazônia traz esse diálogo”, comentou um dos organizadores do evento e sócio da GETTER, Rufo Paganini

Segundo ele, a empresa utiliza a tecnologia como estratégia de ganho de eficiência em um mercado cada vez mais complexo, dinâmico e globalizado. Durante o evento, também serão apresentadas as principais atividades da GETTER e como suas tecnologias podem proporcionar benefícios para as empresas, principalmente do Polo Industrial de Manaus (PIM).

“Além disso, teremos palestras gratuitas com profissionais de renome na área, que serão transmitidas pelo canal da GETTER no YouTube, e queremos proporcionar um ambiente de integração e network entre os convidados. O evento quer conectar os ‘atores’ que já estão fazendo muitas coisas legais para que possamos fazer juntos. O Metazônia é um movimento de transformação digital, colaborativa e conectada. Todos podem participar assistindo ao evento pelo YouTube”, comentou.

