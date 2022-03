Brenda Zeni lança o Disco Goma na Argentina

A artista amapaense Brenda Zeni está na Argentina para fazer o show de lançamento do disco Goma, que leva o selo Natura Musical, via projeto Pororoca Sound. O disco saiu em fevereiro e a cantora está em turnê desde então. Passou por Belém na casa de cultura Gueto Hub, voltou para Macapá onde realizou um show no evento Virada Feminista do Coletivo Juremas e seguiu para La Plata, capital da província de Buenos Aires. Lá o show será no dia 08 de abril na casa de cultura Colibri.

O convite para apresentar-se na Argentina veio de Mayara Rodrigues, amapaense que reside em La Plata. Na ocasião, a produtora estava de férias em Macapá e conheceu Brenda Zeni e o seu trabalho.

No show na casa Colibri, Zeni fará músicas do disco novo – Goma – do disco anterior – Quebra do Feitiço – e também cantará singles lançados em 2020, como Minas Armadas. Também incluirá em seu show canções amapaenses populares das rodas de marabaixo, que fazem parte de seu novo disco.

Sobre o Natura Musical

Natura Musical é a plataforma de cultura da marca Natura. Desde seu lançamento, em 2005, o programa investiu cerca de R$ 174,5 milhões no patrocínio de mais de 518 projetos – entre trabalhos de grandes nomes da música brasileira, lançamento e consolidação de novos artistas e projetos de fomento à cenas e impacto social positivo.

Os trabalhos artísticos renovam o repertório musical do País e são reconhecidos em listas e premiações nacionais e internacionais. Em 2020, o edital do Natura Musical selecionou 43 projetos em todo o Brasil e promoveu mais de 300 produtos e experiências musicais, entre lançamentos de álbuns, clipes, festivais digitais, oficinas e conferências.

Em São Paulo, a Casa Natura Musical se tornou uma vitrine permanente da música brasileira, com uma programação digital contínua que inclui lives, performances, bate-papos e conteúdos exclusivos.

Sobre a artista

Cantora, compositora e instrumentista radicada no Amapá, a roqueira produz desde 2010. Em 2015 conheceu seu produtor, Alan Flexa, da Zarolho Records, que tornou possível a gravação do trabalho da artista. Começou a lançar músicas autorais em 2017 e seguiu produzindo e viajando para dentro e fora do Amapá. Além de apresentar seu trabalho em Belém no Pará e na Argentina, já esteve em Palmas no Tocantins.

Acompanhe o trabalho da artista em suas redes sociais. Acesse www.brendazeni.com.

