Governo do Amapá monitora alagamentos em Ferreira Gomes

Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Inclusão e Mobilização Social realizam levantamento do nível do rio e de famílias afetadas.

O Governo do Estado deslocou equipes para monitorar e traçar ações humanitárias e de defesa para as famílias atingidas pela cheia do rio Araguari, no município de Ferreira Gomes. A prefeitura decretou situação de emergência nesta quarta-feira, 30.

Parte fundamental para prestar socorro, de acordo com a secretária de Inclusão e Mobilização Social (Sims), Albanize Colares, é o levantamento do número de famílias atingidas, os bairros que registram alagamentos, e se há desalojados ou desabrigados.

“Nos deslocamos para Ferreira Gomes logo que o sinistro foi registrado e estamos levantando, de casa em casa, as informações necessárias para providenciarmos ações efetivas e garantir a segurança alimentar dessas famílias”, explicou a secretária.

A região mais atingida é o centro da cidade, que fica próximo ao rio Araguari. Equipes da Coordenadoria de Defesa Civil do Estado monitoram, neste momento, o nível atingido pelo rio e a segurança predial das casas atingidas, informações que irão compor o relatório situacional do sinistro.

“O alto volume de chuvas na cabeceira do rio fez com que aumentasse a vazão de água das hidrelétricas instaladas na região […] é uma das causas apontadas para esse alagamento”, detalhou o subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, cel. Janary Picanço.

As equipes do Estado se reunirão, ainda, com as empresas que administram as três hidrelétricas instaladas na bacia do rio Araguari para planejar outras medidas de controle da vazão de água.

