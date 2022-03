Vereadores rejeitam entregar título de ‘cidadã de Macapá’ para Damares Alves

Treze dos 18 parlamentares negaram a proposta. Rejeição acontece no mesmo dia em que a Damares que deixa o cargo para possível candidatura.

Em sessão ordinária nesta quinta-feira (31), vereadores de Macapá rejeitaram entregar o título de cidadã macapaense para a ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A proposta do vereador Karlyson Rebolça (PRTB) foi negada por 13 dos 18 vereadores presentes no plenário. Cinco não compareceram.

A votação não estava na pauta de hoje, mas o vereador entrou com requerimento de urgência para apreciação na sessão desta quinta-feira. Os parlamentares aprovaram o requerimento e em seguida negaram a concessão do título.

Plenário da Câmara de Vereadores de Macapá — Foto: Jaciguara Cruz/CMM

A rejeição acontece no mesmo dia em que Damares chega ao estado. Em cerimônia durante a manhã no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a troca de ministros que deixam o cargo para concorrer às eleições, entre eles Damares, que será substituída por Cristiane Britto, até então secretária nacional de Políticas para as Mulheres.

Damares não estará no Amapá em agenda oficial, mas sim para participar de um evento político na capital à noite.

Chamado de “pronunciamento oficial”, o encontro com lideranças políticas e cristãs será o anúncio de Damares sobre o futuro, já que deixou o ministério nesta quinta-feira.

Cotada inicialmente para disputar vaga no Senado pelo Amapá, Damares, agora, pode tentar uma vaga na Câmara dos Deputados, pelo Distrito Federal. Na segunda-feira (28), ela se filiou ao Republicanos.

“Eu tenho até dia 31 para escolher o estado. E eu só vou anunciar isso dia 31 no Amapá. Até dia 31 a gente decide aonde”, afirmou Damares em entrevista no início da semana.

A legislação determina que um ministro de Estado só pode se eleger, para qualquer cargo, desde que deixe a função seis meses antes da eleição. Portanto, o último dia para os ministros que quiserem se candidatar deixarem o posto é sexta (1º).

Do G1 Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...