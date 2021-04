WhatsApp disponibiliza 14 funções para facilitar o uso da plataforma; confira

Algumas delas são mais conhecidas, outras nem tanto.

Ester Farias

O WhatsApp disponibiliza algumas funções que podem facilitar o dia a dia dos usuários. Algumas delas são mais conhecidas, outras nem tanto. Confira abaixo, as funções do WhatsApp desconhecidas ainda para alguns usuários.

1 – Realizar chamadas de vídeo pelo desktop

Recentemente, a plataforma de mensagens instantâneas lançou a opção de chamadas de áudio e vídeo na versão Web do WhatsApp. A medida foi liberada tendo em vista o crescente acesso desta função no momento de pandemia.

2 – Escrever mensagens em negrito, itálico ou riscado

O WhatsApp possibilita escrever mensagens com características de texto diferentes. Para escrever em negrito, use * *; para escrever em itálico, use _ _ e; para escrever riscado, use ~~.

Agora, outros usuários não saberão se o áudio foi escutado. O serviço em que o microfone permanece cinza só está liberado para sistemas iOS.

5 – Enviar vídeos sem áudio

A plataforma também possibilita que os usuários enviem vídeos sem áudio. A função silencia a gravação quando foi feita em algum local barulhento, por exemplo.

4 – Enviar mensagem para todos os contatos

Não é necessário usar os mecanismos de compartilhamento de mensagens, como copiar e colar ou encaminhar. O WhatsApp permite que o usuário faça uma sala com até 250 contatos e envie mensagens para todos simultaneamente.

6 – Silenciar grupos para sempre

A atualização do aplicativo possibilita silenciar grupos para sempre. A função possibilita que as notificações do grupo sejam silenciadas por tempo indeterminado.

7 – Deletar mensagens de maneira automática

O recurso deve ser habilitado em cada conversa individualmente e apaga as mensagens automaticamente em até 7 dias. Com essa função, as mídias da conversa, como áudios, fotos e vídeos também são excluídas.

