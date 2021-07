WhatsApp vai lançar função que pode gerar intriga entre usuários

A novidade da vez é um recurso chamado View Once (“ver uma vez”), que permite a visualização de mídia apenas uma vez pelo receptor.

Ester Farias

Nos últimos meses, o WhatsApp vem implementando uma série de novas funcionalidades em sua plataforma para melhor atender seus usuários. A novidade da vez é um recurso chamado View Once (“ver uma vez”), que permite a visualização de mídia apenas uma vez pelo receptor.

A nova função, limitará a visualização da mensagem em uma vez, seja ela vídeo ou imagem, podendo causar intrigas entre os usuários. O recurso já é encontrado em aplicativos como Instagram e até mesmo Telegram.

Com o recebimento da mensagem temporalizada, o destinatário terá apenas alguns segundos para ver o conteúdo da mídia. De acordo com a empresa, essa função deixará o aplicativo mais seguro e mais privado.

Inicialmente, o View Once será implementado nas plataformas com os usuários beta do aplicativo. Caso o teste tenha sucesso, o recurso deverá ser aplicado aos demais mensageiros.

