Primeira caminhada espacial composta só por mulheres tem data adiantada pela Nasa

As duas astronautas integram a Expedição 61, composta por cinco caminhadas, cujo objetivo é trocar algumas das baterias da estação internacional

Ana Carolina Mendonça

A Nasa anunciou que Christina Koch e Jessica Mier vão fazer a primeira caminhada espacial composta apenas por mulheres astronautas. Nesta terça-feira, a agência espacial norte-americana antecipou a data de 21 de outubro para os dias 17 ou 18.

As duas astronautas integram a Expedição 61, composta por cinco caminhadas, cujo objetivo é trocar algumas das baterias da estação internacional. “As baterias de níquel-hidrogênio existentes serão trocadas por baterias de íons de lítio mais novas e potentes. Elas serão enviadas à estação a bordo do veículo de transferência H-II japonês”, explicou a Nasa, em um comunicado. Nunca na história da exploração espacial duas mulheres realizaram esse tipo de atividade.

Em março deste ano, a Nasa cancelou a primeira caminhada espacial totalmente feminina por falta de trajes. Koch e Anne McClain iriam realizar o feito juntas, mas Anne teve que efetuar o trabalho ao lado do astronauta Nick Heague.

Será possível assistir a este feito histórico pelo canal oficial da Nasa no YouTube ou pela NasaTV a partir das 7h30. As astronautas devem sair da estação espacial por volta das 8h50.

Estado de Minas

