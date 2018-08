USP anuncia dois novos Concursos Públicos para Docentes

Selecionados nestes certames devem ministrar aulas em regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa.

Dois novos Concursos Públicos que visam o provimento de quatro vagas no cargo de Professor Titular são divulgados pela Universidade de São Paulo (USP), na Escola de Enfermagem.

No edital nº 041/2018, as duas oportunidades de Docentes encontram-se no Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva, na área de conhecimento de Enfermagem em Saúde Coletiva.

Já o edital nº 042/2018 especifica as duas vagas disponíveis no Departamento Enfermagem Materno-Infantill e Psiquiátrica, na área de Enfermagem na Saúde Mental e Saúde da Mulher.

Em regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), os selecionados de nível superior devem receber remuneração com valor de R$ 16.100,43.

