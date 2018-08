Consumo excessivo de álcool em curto espaço de tempo aumenta risco de AVC e infarto, diz estudo

Altas quantidades de álcool de uma vez só aumentam pressão arterial, colesterol e nível de glicose de sangue, diz estudo. Há diferenças entre homens e mulheres. Entenda.

Pesquisa publicada no “Journal of American Heart Association” nesta sexta-feira (10) mostra que o consumo excessivo de bebidas alcoólicas em um curto período de tempo está associado ao desenvolvimento de pressão alta, colesterol alto e maior quantidade de açúcar no sangue em pessoas mais jovens.

Esses fatores aumentam o risco de problemas cardiovasculares como o infarto e o Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O estudo também se soma a outras evidências que mostraram, por exemplo, que o desenvolvimento de hipertensão antes dos 45 anos está associado a riscos significativamente maiores de morte cardiovascular mais tarde na vida.

O estudo analisou dados de 4.710 adultos com idades entre 18 e 45 anos. Os participantes foram classificados como não-bebedores, bebedores compulsivos (muito consumo de bebida 12 vezes por ano) e bebedores compulsivos de alta frequência (mais de 12 vezes por ano).

