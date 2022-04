Covid-19: casos confirmados no mundo diminuíram 16% na última semana

Informação é do relatório semanal da OMS, divulgado hoje



RTP – Rádio e Televisão de Portugal

O número de casos de covid-19 no mundo, confirmados por testes laboratoriais, diminuiu 16% na última semana, após aumento significativo na primeira quinzena de março. A informação é do relatório semanal da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado hoje (6).

Os números, segundo a OMS, devem ser interpretados com cautela, tendo em vista que a taxa de testes para detectar a doença caiu consideravelmente na grande maioria dos países, e parte das infecções não é detectada pelos sistemas de vigilância epidemiológica.

“Muitos países estão mudando progressivamente as estratégias de teste, resultando em menos diagnósticos e, consequentemente, menos casos detectados”, explica a organização.

Óbitos

Em relação às mortes relatadas, a OMS informa que o número de mortes atribuídas à covid-19 diminuiu consideravelmente na última semana (-43%).

Veja mais no site da EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...