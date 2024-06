Governo do Amapá emite e atualiza Cartão do SUS no Sistema Super Fácil; saiba como solicitar

O documento é indispensável para marcação de consultas e demais procedimentos de saúde na rede pública.

Por: Alice Valena

O Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão (Siac/Super Fácil), funciona há 22 anos e dispõe de diversos serviços à população. Um dos atendimentos mais procurados é a emissão do Cartão Nacional de Saúde (CNS), conhecido como “Cartão do SUS”, disponibilizado em todas as unidades.

O CNS é um documento de identificação do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), que contém informações do cidadão e dados pessoais, como nome, data de nascimento e endereço.

O registro também possui todo o histórico do indivíduo, facilita o acesso a exames e medicamentos e garante cidadania em todo o Brasil. No estado do Amapá, o Super Fácil fornece o atendimento em todas as unidades, ressaltou a diretora-adjunta do órgão, Ariele Martins.

“A emissão do Cartão do SUS é um dos serviços mais procurados em toda a rede e buscamos facilitar a vida das pessoas, agilizando o atendimento, encaminhado e informando sempre tudo o que é necessário”, frisou Ariele.

O vendedor autônomo Fabrício Azevedo, de 28 anos, se dirigiu à Unidade Centro para atualizar seu Cartão Nacional de Saúde, e assim, ficar em dia com a documentação.

“Ainda não tinha atualizado meu cartão do SUS e vim para resolver essa questão. Recebi uma senha e o atendimento foi ágil, mesmo com muitas pessoas aguardando. A equipe trabalha muito bem e isso faz com que o serviço flua rapidamente”, pontuou Fabrício.No ano de 2023, foram realizados mais de 82 mil atendimentos nos boxes do SUS, outros serviços procurados foram a primeira e a segunda via do documento de identidade, atualização do nome social e atualização cadastral. Em 2024, até o mês de abril, foram mais de 30 mil serviços prestados.

Confira os benefícios do Cartão Nacional de Saúde:

Rapidez e agilidade na identificação do usuário;

Vínculo relacionado a profissional, usuário, atendimento e estabelecimento de saúde;

Localização de prontuário pelo código do cartão;

Os atendimentos realizados são registrados;

Agendamentos, consultas e exames ficam no histórico do cidadão;

Facilidade para adquirir certos medicamentos;

Atualização sempre que necessária dos dados cadastrais.

O que precisa para emissão e atualização do documento:

Certidão de Nascimento ou RG;

Comprovante de endereço atualizado;

Contato de celular atualizado.

CPF;

RG, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho.

