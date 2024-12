Sebrae entrega presentes de 180 cartinhas de Natal adotadas na Campanha Papai Noel dos Correios 2024

A campanha realizada anualmente, arrecada presentes que são destinados às crianças e adolescentes de escolas públicas e neste ano, aos abrigados em Unidades de Acolhimento no estado e Pessoas Com Deficiência

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) participou de mais uma edição da Campanha Papai Noel dos Correios. O objetivo da ação é realizar os sonhos de Natal de crianças e adolescentes. Os colaboradores do Sebrae entregaram os presentes aos agentes dos Correios, na Sede do Sebrae, nesta segunda (16), às 10h.

Para a analista técnica e gestora do Projeto Viver Bem Sebrae, Marise Soares, participar de mais uma edição da campanha é gratificante e poder ver a evolução da campanha no Sebrae, no decorrer dos anos é transformador. A analista disse que em 2022 a instituição adotou 80 cartas, em 2023 foram 134 cartinhas, e que com bastante empenho dos colaboradores, e em 2024 chegou a 180.

“Estou feliz, porque finalizamos internamente, a campanha Papai Noel dos Correios, com 180 cartinhas adotadas pelos nossos colaboradores, que foram o Noel na vida dessas 180 crianças e certamente vão deixar o Natal delas muito mais feliz”, comemorou Marise Soares.

A Campanha Papai Noel dos Correios surgiu há mais de 30 anos, quando colaboradores da instituição ficaram comovidos com as diversas cartas endereçadas ao Papai Noel. A partir disso, começaram a mobilizar outras instituições e pessoas a atenderem os pedidos, que vão desde caixas de chocolate à material escolar e brinquedos. A parceria entre o Sebrae e os Correios contribui para um Natal repleto de magia e feliz para as crianças de Macapá.

A edição de 2024 tem uma novidade, além de atender as escolas públicas, a campanha estendeu os atendimentos para crianças e adolescentes em Unidades de Acolhimento do estado e Pessoas Com Deficiência (PCD).

A ação foi coordenada pela gerente da Unidade de Gestão de Pessoas do Sebrae no Amapá (UGP), Bruna Nunes, pela gestora do Projeto Viver Bem Sebrae, Marise Soares e equipe.

