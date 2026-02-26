‘Amapá Mais Seguro nas Comunidades’ leva segurança, saúde e cidadania para bairros de Macapá

Primeira edição acontece neste fim de semana, 28 de fevereiro e 1º de março, na Escola Estadual Jacinta Maria Rodrigues, no bairro Fazendinha.

“A Segurança Pública mais perto de você!”. É com este pensamento que inicia neste sábado, 28, e domingo, 1º de março, das 8h às 18h, a primeira edição do Amapá Mais Seguro nas Comunidades, em Macapá. O mutirão de serviços do Governo do Estado vai garantir acesso a atendimentos de cidadania, segurança e saúde pública em diversos bairros da capital.

Na Escola Estadual Jacinta Maria Rodrigues, no bairro Fazendinha, a população contará com atendimentos da Segurança Pública, como acolhimentos do Box Lilás e da Patrulha Maria da Penha, além de visita à Carreta de Monitoramento aberta ao público. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), consolida a integração institucional, marca da atual gestão, e a proximidade com a população.

“O Amapá Mais Seguro nas Comunidades nasce da ideia de quebrar o mito de que a Segurança Pública é só ação policial. São ações que integram prevenção e justiça para proteger vidas com nossos projetos sociais e, assim, reduzir violências e garantir direitos”, enfatiza o secretário da Sejusp, delegado Cézar Vieira.

O mutirão itinerante ocorrerá mensalmente em diversos bairros de Macapá com serviços essenciais que englobam, também, a inserção no mercado de trabalho. Na área da saúde e bem-estar, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) oferece consultas, exames e atendimentos de saúde mental, além de serviços bucais pelo Mais Sorriso, complementados pela ação de vacinação da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) contra 15 doenças, incluindo Influenza e Covid-19.

