Governo institui comissão para estudos de novo concurso público no Amapá

Grupo técnico vai diagnosticar necessidades de pessoal e subsidiar abertura de vagas na área de Governança e Gestão Estratégica.

Por Márcia Fonseca

O Governo do Estado deu mais um passo importante para o fortalecimento do serviço público ao instituir uma comissão interna no âmbito da Secretaria de Estado da Administração do Amapá (Sead). O grupo será responsável pela elaboração de estudos técnicos preliminares que irão subsidiar a realização dos concursos públicos voltados aos cargos do Grupo de Governança e Gestão Estratégica.

A medida foi oficializada por meio da portaria de nº 0382/2026 – SEAD. A iniciativa também atende à necessidade de modernizar a gestão de pessoas e garantir maior eficiência na prestação de serviços públicos, como explica Cátia Bona, coordenadora de Gestão de Pessoas da Sead e presidente da Comissão.

“A comissão contará com servidores de áreas estratégicas, como processos judiciais, controle de cargos e salários, planejamento e apoio administrativo. O grupo terá a missão de realizar um diagnóstico detalhado da força de trabalho, identificar carências de pessoal e propor soluções para otimizar o capital humano do Estado”, disse Cátia.

O estudo técnico preliminar é fundamental para orientar decisões sobre a abertura de vagas e formação de cadastro reserva, o que garante que o eventual concurso esteja alinhado às reais necessidades da administração pública.

“A criação da comissão representa uma etapa essencial no planejamento de concursos públicos, pois assegura que todo o processo seja baseado em dados concretos, critérios técnicos e responsabilidade fiscal. Também reforça o compromisso do governo com a transparência, eficiência e melhoria contínua dos serviços oferecidos à população”, ressaltou Cinthya Mendes, Secretária de Administração do Estado.

Importância da comissão

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com a governança, o planejamento estratégico e a valorização do capital humano. A instituição desse grupo técnico é considerada uma das fases mais estratégicas para a realização de concursos públicos. É nesse momento que o Estado avalia sua real necessidade de servidores, evita contratações desnecessárias e direciona investimentos de forma mais eficiente. Além disso, o trabalho da comissão contribui para que o concurso seja mais transparente, organizado e alinhado às demandas da sociedade, e fortalece a governança pública e garante melhores resultados para a população do Amapá.

Agência de Notícias do Amapá

