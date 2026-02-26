quinta-feira, fevereiro 26, 2026
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáConcursosEmprego

Governo institui comissão para estudos de novo concurso público no Amapá

Livia Almeida

Grupo técnico vai diagnosticar necessidades de pessoal e subsidiar abertura de vagas na área de Governança e Gestão Estratégica.

Por Márcia Fonseca

O Governo do Estado deu mais um passo importante para o fortalecimento do serviço público ao instituir uma comissão interna no âmbito da Secretaria de Estado da Administração do Amapá (Sead). O grupo será responsável pela elaboração de estudos técnicos preliminares que irão subsidiar a realização dos concursos públicos voltados aos cargos do Grupo de Governança e Gestão Estratégica.

A medida foi oficializada por meio da portaria de nº 0382/2026 – SEAD. A iniciativa também atende à necessidade de modernizar a gestão de pessoas e garantir maior eficiência na prestação de serviços públicos, como explica Cátia Bona, coordenadora de Gestão de Pessoas da Sead e presidente da Comissão.

“A comissão contará com servidores de áreas estratégicas, como processos judiciais, controle de cargos e salários, planejamento e apoio administrativo. O grupo terá a missão de realizar um diagnóstico detalhado da força de trabalho, identificar carências de pessoal e propor soluções para otimizar o capital humano do Estado”, disse Cátia.

O estudo técnico preliminar é fundamental para orientar decisões sobre a abertura de vagas e formação de cadastro reserva, o que garante que o eventual concurso esteja alinhado às reais necessidades da administração pública.

“A criação da comissão representa uma etapa essencial no planejamento de concursos públicos, pois assegura que todo o processo seja baseado em dados concretos, critérios técnicos e responsabilidade fiscal. Também reforça o compromisso do governo com a transparência, eficiência e melhoria contínua dos serviços oferecidos à população”, ressaltou Cinthya Mendes, Secretária de Administração do Estado.

Importância da comissão

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com a governança, o planejamento estratégico e a valorização do capital humano. A instituição desse grupo técnico é considerada uma das fases mais estratégicas para a realização de concursos públicos. É nesse momento que o Estado avalia sua real necessidade de servidores, evita contratações desnecessárias e direciona investimentos de forma mais eficiente. Além disso, o trabalho da comissão contribui para que o concurso seja mais transparente, organizado e alinhado às demandas da sociedade, e fortalece a governança pública e garante melhores resultados para a população do Amapá.

Agência de Notícias do Amapá

Você pode gostar também

Confira os públicos atendidos pela vacinação contra Covid-19 nesta segunda-feira (25) em Macapá

Chico Terra

Prefeitura de Macapá oferece serviço de ultrassonografia em UBS’s

Chico Terra

Musicalidade amapaense é celebrada em mais uma edição da Mostra Sescanta Amapá

Chico Terra

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.