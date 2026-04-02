Semana Santa em Macapá e Pracuúba tem espetáculos gratuitos que unem fé, arte e emoção

Programação da Cooperativa Imagem e Cia inclui encenações da Paixão e Ressurreição de Cristo, com apresentações em bairros da capital e em Pacuúba

A Cooperativa de Trabalho Arte e Cultura Imagem e Cia realiza, ao longo de abril, uma programação especial de Semana Santa com espetáculos teatrais gratuitos que retratam momentos marcantes da trajetória de Jesus Cristo. As apresentações acontecem em Macapá e no município de Pracuúba, reunindo comunidade, artistas e grupos religiosos.

A programação inicia no dia 3 de abril, às 16h, na Igreja Santuário do Perpétuo Socorro, com o espetáculo Paixão de Cristo – Uma Jornada pela Via Sacra. A encenação percorre as ruas dos bairros Perpétuo Socorro e Cidade Nova, recriando o caminho de Jesus até a crucificação. O trajeto começa no Santuário do Perpétuo Socorro e segue até a praça do Cidade Nova, em uma apresentação a céu aberto que celebra 10 anos em 2026. A realização é da Comunidade Nossa Senhora do Carmo, com apoio da Imagem e Cia, Juventude Missionária e do próprio santuário.

No dia 5 de abril, às 10h, a Juventude Missionária apresenta o espetáculo A Ressurreição, também no Santuário do Perpétuo Socorro. A montagem, realizada há uma década, aborda a ressurreição de Jesus Cristo e propõe um momento de reflexão sobre fé e renovação espiritual.

A programação segue no dia 11 de abril, em Pracuúba, às 16h, com o espetáculo A Paixão de Cristo pelo Coração de Maria, na Escola Estadual Ernesto Pereira Colares. A direção é de Débora Bararuá, com produção da Cooperativa Imagem e Cia, apoio de Juliana Bittencourt e Luciana Bittencourt, trilha técnica de Inácio Sena e figurino assinado por Cricilma Ferreira.

A mesma montagem será apresentada novamente no dia 19 de abril, às 17h, na Ponte Paraíso, no bairro Renascer, em Macapá. No elenco estão Luany Ferreira, Jozias Lopes, Celeste Ferreira, Inácio Ferreira, Thamilly Reis, Cricilma Ferreira e Nanna Brito. Durante a ação, também haverá distribuição de brindes para crianças da comunidade.

Com uma proposta sensível, o espetáculo A Paixão de Cristo pelo Coração de Maria traz a narrativa sob o olhar de Maria e de mulheres que acompanharam os momentos finais de Jesus.

A encenação envolve o público, especialmente estudantes do Ensino Fundamental II, que participam ativamente da construção das cenas, transformando a apresentação em uma experiência coletiva e pedagógica.

Segundo a atriz e coordenadora do projeto, Cricilma Ferreira, a proposta vai além da encenação tradicional. “Nosso objetivo é tocar o público de forma sensível, trazendo uma experiência viva da história de Cristo, em que as pessoas não apenas assistem, mas também se reconhecem e se envolvem na narrativa”, destaca.

Entre emoção e espiritualidade, as apresentações buscam fortalecer laços comunitários e proporcionar momentos de reflexão, fé e pertencimento por meio da arte.

A programação tem apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-AP),

Igreja do Perpétuo Socorro, Juventude Missionária, Cooperativa Imagem e Cia,

Comunidade Nossa Senhora do Carmo e Mary Paes Comunicação e Imprensa.

Fotos: arquivo do projeto

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96) 99179-4950

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