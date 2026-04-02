AfroEstima Lab Amazônico abre inscrições para projetos audiovisuais de cineastas negros e indígenas no Amapá

Iniciativa seleciona oito projetos de longa e série para imersão presencial com mentorias, incentivo financeiro e foco no fortalecimento de narrativas negras e indígenas na Amazônia

O AfroEstima Lab Amazônico de Narrativas Negras e Indígenas está com inscrições abertas para selecionar projetos de longa-metragem e séries desenvolvidos por pessoas negras e indígenas no Amapá. A iniciativa busca fortalecer narrativas amazônicas e promover o desenvolvimento de produções audiovisuais autorais na região.

Imersão formativa acontece em maio, em Macapá

O laboratório será realizado de forma presencial, entre os dias 18 e 20 de maio de 2026, em Macapá. Durante os três dias de programação, os participantes selecionados terão acesso a uma imersão intensiva voltada ao aprimoramento de seus projetos.

Ao todo, oito projetos serão escolhidos para participar do Lab, que tem como foco propostas em estágio avançado de desenvolvimento.

Quem pode participar

Podem se inscrever:

Pessoas negras e indígenas residentes no Amapá

Maiores de 18 anos

Com projetos audiovisuais (longa-metragem ou série) em fase inicial de desenvolvimento



O que o AfroEstima Lab oferece

Os selecionados terão acesso a uma série de benefícios voltados ao fortalecimento de seus projetos:

Mentorias com profissionais do audiovisual

Desenvolvimento de roteiro e estrutura de projeto

Participação em atividades formativas

Concorrência a troféu e incentivo financeiro

Além disso, as inscrições são totalmente gratuitas, ampliando o acesso à iniciativa.

Requisitos para inscrição

Para participar do processo seletivo, é necessário que o projeto apresente:

Logline

Sinopse

Apresentação do projeto

Proposta estética

Referências

Também é indispensável ter disponibilidade para participação integral durante os dias do laboratório.

Prazo de inscrição e como participar

As inscrições seguem abertas até o dia 17 de abril de 2026. Os interessados devem acessar o site oficial para conferir o regulamento completo e realizar a inscrição:

www.afroestimafestival.com

Incentivo às narrativas amazônicas

O AfroEstima Lab Amazônico surge como uma importante plataforma de incentivo à produção audiovisual de pessoas negras e indígenas, contribuindo para a diversidade de vozes no cinema e na televisão brasileira. A proposta reforça o protagonismo de histórias amazônicas e valoriza perspectivas que historicamente tiveram menos espaço na indústria cultural.

Com informações da Assessoria

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