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Sebrae reforça estratégias para fortalecer agricultura orgânica no Amapá

Livia Almeida

Iniciativa busca transformar demandas de produtores em planos de ação para expandir o mercado de alimentos saudáveis

Isabel Ubaiara

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realizou visita técnica ao Horto Agroecológico Jardim Fazendinha, nesta quarta-feira (1º), às14h30. A ação voltada à agricultura familiar, integra o cronograma de assistência aos produtores atendidos pelo projeto de produção vegetal e pelo suporte às Organizações de Controle Social (OCS), instituições que contam com o apoio estratégico do Sebrae desdea fundação, e que ajudam o agricultor a garantir a qualidade da produção orgânica.

De acordo com o gerente da Unidade de Agronegócio e Indústria do Sebrae no Amapá (UAC-Agrin), Bruno Castro, o intuito é construir estratégias conjuntas que atendamàs necessidades dos produtores a partir da escuta ativa deles. O objetivo é torná-los cada vez mais competitivos no segmento de orgânicos, promover o consumo consciente de alimentos saudáveis e gerar bons resultados para as famílias.

“Conseguimos ouvir as dores dos próprios produtores. Agora, transformamos essas demandas em um plano de ação, aplicando o suporte técnico e a capacidade de atendimentodo Sebrae onde são mais necessárias para o crescimento do segmento”, explicou o gerente, Bruno Castro.

Fazendinha

A produtora rural Amallya Karklis, presidente da Associação dos Produtores Orgânicos e Agroecológicos do Amapá (APOAAP), apresentou o Horto Agroecológico JardimFazendinha, que se destaca como modelo de agricultura orgânica e gestão familiar. O espaço, envolve os filhos e os netos do casal Walter Cunha e Miriam Silva, no processo produtivo, comandado por Amallya. É reconhecido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária(Embrapa) como Unidade de Referência Tecnológica (URT) devido às suas práticas agroecológicas e operação como granja avícola artesanal.

A evolução do horto conta com o suporte contínuo do Sebrae, que promove o aperfeiçoamento da produção por meio de oficinas, reuniões técnicas e missões de intercâmbio.Essas iniciativas garantem a aplicação de novos conhecimentos e o fortalecimento do manejo sustentável na região.

“Nos reunimos para alinhar projetos futuros voltados à cadeia produtiva do orgânico e ao mercado. Nosso objetivo é prosperar por meio de um modelo de produçãoresponsável, que preserve o meio ambiente, proteja a saúde do produtor e entregue um alimento verdadeiramente saudável à mesa do cliente final”, destacou Amallya Karklis.

Reunião

Participaram da ação os representantes do Sebrae, gerente da UAC-AGRIN, Bruno Castro; assessora técnica Neirian Quadros; gestor do Projeto AP Atendimento ProduçãoVegetal, Reginaldo Macêdo; técnica Gilvana da Rosa; e a colaboradora Elaine do Amaral. Estiveram presentes os representantes da APOAAP, presidente Amallya Karklis; vice-presidente Erinaldo Siqueira, e o presidente da OCS Bioverde Macapá, Sebastião Silva, carinhosamenteconhecido como Seu Juquinha.

Serviço:

Sebrae no Amapá

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