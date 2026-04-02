Itaubal ganha Sala do Empreendedor com apoio do Sebrae

Espaço amplia acesso a serviços para empreendedores e fortalece os pequenos negócios locais

Rafael Carneiro

Com a parceria do Sebrae Amapá, a Prefeitura de Itaubal inaugurou a Sala do Empreendedor na sede da Secretaria de Cultura, localizada na Rua Raimundo Palmerim, nº 1, no dia 24 de março, às 9h. O espaço passa a oferecer serviços de abertura, regularização ebaixa de empresas, além de atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI). O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h30.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Amapá, Josiel Alcolumbre, afirmou que a implantação da unidade reforça o papel dos municípios no fortalecimento da economia local, ao ampliar o acesso a serviços e incentivar a atividade empreendedora.

“Os nossos gestores têm compreendido a importância do empreendedorismo no município. Mesmo em cidades pequenas, há contribuição para o desenvolvimento, com impacto na vida das pessoas e no crescimento do Estado e do país. A instalação da Sala do Empreendedorem Itaubal mostra esse avanço”, disse o presidente Josiel Alcolumbre.

Parceria

Para o prefeito de Itaubal, Jaisom Picanço, a implantação do espaço resulta da articulação com o Sebrae e do esforço da gestão municipal para ampliar o apoio aos pequenos negócios.

“A gente entendeu que não poderia ficar para trás e precisava estruturar esse espaço para apoiar quem empreende no município. O Sebrae é um grande parceiro e essa Sala do Empreendedor representa mais oportunidade, mais apoio e mais crescimento para Itaubal”,disse o prefeito.

Oportunidade

A empreendedora Sara Araújo afirmou que a iniciativa representa um avanço para quem busca estruturar e expandir o próprio negócio no município.

“Quem empreende sabe que não é fácil. A gente enfrenta muitas dificuldades, mas também segue com força e coragem. A Sala do Empreendedor vai facilitar muito para quem quer crescer e evoluir no município. Estou muito feliz por esse momento”, disse.

A solenidade contou com a presença do prefeito de Itaubal, Jaisom Picanço; presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Amapá, Josiel Alcolumbre; diretor de Administração e Finanças do Sebrae Amapá, Marcell Harb; 1ª vice-presidente da Câmara Municipal,Diene Tavares Paz; 2ª vice-presidente, Ester Chagas da Silva; vereador Cleisiel da Silva Ferreira; e da servidora municipal Lidiane Pantoja da Silva.

Salas

Com a inauguração, o Sebrae amplia a rede de Salas do Empreendedor no Amapá, com 10 unidades implantadas nos últimos três anos.

Com a nova unidade, o estado passa a contar com atendimento em 15 municípios: Macapá, Santana, Mazagão, Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho, Ferreira Gomes, Cutiase Itaubal.

As Salas do Empreendedor, no Sebrae Amapá, são coordenadas pela gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial (UPPDT), Célia Cardoso.

Serviço:

Sebrae no Amapá

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