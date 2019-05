Ifap oferta 200 vagas para educação de jovens e adultos

O Instituto Federal do Amapá (Ifap) abrirá inscrições entre os dias 8 e 28 de maio para o preenchimento de 200 vagas de seus cursos técnicos de nível médio do Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), que são destinados ao público com 18 anos ou mais que já tenha concluído o Ensino Fundamental e que, por algum motivo, não tenha ainda cursado o Ensino Médio. As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas através da internet clicando aqui.

De acordo com o edital, quanto maior a idade do candidato, mais pontos ele receberá. Esse critério será usado como forma de estimular adultos que estejam afastados da vida escolar por muito tempo a retomarem seus estudos. A pontuação relacionada à idade do candidato será somada à pontuação por assistir a uma palestra de instrução sobre o Proeja, que será realizada em cada campus participante no dia 29 de maio, às 19h.

São três as unidades do Ifap nas quias os interessados deverão realizar a sua inscrição. Cada unidade ofertará cursos presenciais em diferentes áreas, conforme divisão abaixo:

Campus Laranjal do Jari (80 vagas):

Cursos:

Técnico em Cooperativismo (40 vagas)

Técnico em Logística (40 vagas)

Campus Macapá (40 vagas):

Curso: Técnico em Segurança do Trabalho (40 vagas)

Campus Porto Grande:

Curso: Técnico em Agronegócio (40 vagas) e Técnico em Agropecuária (40 vagas)

Serviço:

Processo Seletivo Proeja

Contatos:

(096) 3198-2165 – André Martins – Diretor Deice/Ifap

(096) 9 9181-2522 – Alexandre Brito – Coordenador de Comunicação

(096) 3198-2159 – Jacyara Araújo | Jefferson Souza – Seção de Comunicação Campus Macapá

(096) 9 9909-0740 – Keila Rebelo – Setor de Comunicação Campus Laranjal do Jari

Departamento de Informação, Comunicação e Eventos – Deice

Instituto Federal do Amapá (Ifap)

E-mail: comunicacao@ifap.edu.br

Twitter: @ifap_oficial

Facebook:/institutofederaldoamapa