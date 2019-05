Mais 165 servidores são empossados em Macapá

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, empossou na noite de segunda-feira, 6, mais 165 novos servidores que passaram a ingressar o quadro efetivo da Prefeitura de Macapá. A cerimônia integrou os concursados oriundos de mais uma lista de convocação do concurso feito em agosto de 2018 para as áreas da Saúde e Educação.

Até o momento, já foram incorporados ao quadro municipal 962 novos servidores. Divididos da seguinte forma: 360 da Saúde; 47 da Assistência e 390 da Educação. Desta vez, foram empossados 165 servidores, sendo 134 da área da Saúde e 31 da Educação. Essa é a segunda chamada da Saúde e a terceira da Educação.

O prefeito Clécio Luís falou sobre o compromisso que a administração tem em cumprir com seus salários e lembrou que o concurso só aconteceu quando o poder Executivo municipal tinha condições de honrar com seus proventos. Lembrando que se passaram 14 anos sem que a prefeitura realizasse concursos para a contratação de pessoal para o quadro efetivo.

“Quando entrei na prefeitura, imaginei que, de cara, ia realizar concursos públicos. Mas a situação do Município naquela época era tão caótica que não conseguimos fazer. Por isso, eu digo que estávamos esperando por vocês há seis anos. Mas nós precisamos de servidores que venham trabalhar com espírito público. Afinal, ninguém foi obrigado a prestar concursos”, pontou Clécio Luís.

Os servidores da área da Saúde foram empossados para os cargos de biomédico, cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, técnico em saúde bucal, técnico em laboratório, técnico em nutrição, técnico em enfermagem, terapeuta ocupacional, agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Quanto aos novos servidores da Educação, para o cargo de professor. Eles atuarão na educação infantil, ensino fundamental I e anos iniciais da rede de ensino do Município.

Representando a câmara, o vereador Diego Duarte ressaltou a importância da cerimônia. “Não é todo gestor que se preocupa em fazer uma recepção como essa para seus servidores. Muitos apenas entregam o Termo de Posse e o local para se apresentar, aqui sei que vocês se sentem acolhidos”, destacou o parlamentar.

A programação cultural da solenidade de posse dos novos servidores contou com a apresentação da cantora Brenda Melo, que entoou os hinos de Macapá e do Amapá. O encerramento ficou por conta dos embalos da Banda Vox Voyage, sob o comando da cantora Hanna Paulino. Também estavam presentes na cerimônia as secretárias municipais de Saúde, Silvana Vedovelli; de Educação, Sandra Casimiro; a adjunta da Administração, Jany Kzan e a procuradora-geral do Município, Taísa Mendonça.

Adryany Magalhães