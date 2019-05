Instagram co-lança campanha sobre saúde mental em sua plataforma

Por Wagner Wakka

O Instagram está há tempos buscando ajudar pessoas com problemas diversos a buscarem ajuda profissional na plataforma. A empresa anunciou nesta segunda-feira (6) uma campanha em parceria com a American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) para a #RealConvo, estimulando pessoas a compartilharem suas experiências com saúde mental e dificuldades.

A expressão RealConvo vem do inglês “conversa real”, ou a gíria “abrir o jogo”. A AFSP chamou nove pessoas para mostrar que o Instagram é um ambiente para falar também de momentos difíceis e derrubar a ideia de que só se apresentam bons momentos da sua vida. Entre eles, estão atores, apresentadores, escritores e outras personalidades.

Uma delas é Sasha Pieterse, atriz de 23 anos que atuou na série Pretty Little Liars. A atriz mostra que se compara a outras pessoas dentro da rede social e é conhecida por falar sobre a sua relação com o próprio corpo.

Outra personalidade que participa da ação é Jari Jones, uma ativista, atriz e modelo transgênero que usou o espaço para falar com seu público sobre suas dificuldades. “Eu acho que quanto mais a gente falar sobre saúde mental menos estigmatizado isso se torna e mais pessoas vão querer falar sobre isso”, aponta em seu vídeo.

A campanha faz parte do mês de alerta sobre saúde mental que acontece nos Estados Unidos. Importante lembrar que caso você tenha algum estímulo ou pensamento suicida, é importante entrar em contato com Centro de Valorização da Vida. O grupo realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar.

O contato é mantido sob sigilo e pode ser feito por e-mail, chat ou telefone pelo número 188.

