Estação das Docas comemora 19 anos com quatro dias de programação

Programação começa na sexta (10) e vai até segunda (13), dia do aniversário da Estação das Docas

A Estação das Docas comemora, no próximo dia 13 de maio, 19 anos de funcionamento como complexo turístico, cultural, gastronômico, centro de compras, serviços e eventos. Para celebrar a data, a Organização Social Pará 2000, que administra o espaço, preparou quatro dias de programação para todos os públicos.

A comemoração iniciará com a apresentação do Projeto Pôr do Som Especial, na sexta-feira (10), a partir das 18h30, na Orla do Armazém 3, com o Grupo de Expressões Parafolclóricas Uirapuru. O grupo foi criado no Instituto de Educação Estadual do Pará (Ieep) há 30 anos, e mantém até hoje o trabalho desenvolvido com jovens de escolas públicas de Belém. No repertório estarão danças e ritmos como lundú, carimbó, siriá, xote, dança do vaqueiro do Marajó e lendas amazônicas.

No sábado (11), a partir das 18h30, terá uma amostra do projeto cultural Rock na Orla, realizado na Estação das Docas no mês de julho. A atração é a banda B3, com rock nacional e internacional. A apresentação será na Orla do Armazém 3. A banda existe há 13 anos e é composta por Camila Barbalho (vocal principal e contrabaixo), Moisés Barbosa (vocal e guitarra), Fabrício Bastos (guitarra solo, sintetizador mídi e faz backing vocal), Jonathan Moraes (teclado) e Maurício Costa (bateria).

No domingo (12), tem cinema e música. Serão duas sessões da estreia do filme de maio do Projeto Cine Estação: ‘Mussum – Um Filme do Cacildis’, às 16h e 19h, no Teatro Maria Sylvia Nunes. Ingresso R$ 12. E na Orla do Armazém 3, a partir das 18h30, terá a apresentação do cantor e compositor paraense Pedrinho Cavalléro com o seu show autoral.

Na segunda-feira (13), dia do aniversário de fundação da Estação das Docas, o complexo abrirá mais cedo, às 9h, para receber a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Às 10h, no Armazém 3, haverá uma missa em celebração aos 19 anos.

A programação de aniversário encerrará às 18h30, com o show da banda Farofa Tropikal, na Orla do Armazém 3. A banda é composta por Layse (voz e bateria), Daniel Serrão (guitarra), Lorran Valle (guitarra) e Gabriel Dietrich (voz e baixo elétrico). Lambadas, merengues, guitarradas, cúmbias e o brega nortista fazem parte do repertório da banda, que investiu em nova roupagem para antigos sucessos, deixando nossos clássicos dançantes e atuais, com um toque moderno e rock’n’roll em seus arranjos.

Serviço:

Sexta-feira (10)

18h30 às 20h – Pôr do Som Especial: Grupo Uirapuru, na Orla Armazém 3, programação gratuita

Sábado (11)

18h30 às 20h – Amostra do projeto Rock na orla: Banda B3, na Orla Armazém 3, programação gratuita

Domingo (12)

16h – Cine Estação: ‘Mussum – Um Filme do Cacildis’. Ingresso: R$ 12

18h30 às 20h – Show Pedrinho Cavalléro, na Orla Armazém 3, programação gratuita

19h – Cine Estação: ‘Mussum – Um Filme do Cacildis’. Ingresso: R$ 12

Segunda (13)

9h – Chegada da Imagem Peregrina de Nossa de Senhora de Nazaré

10h – Missa em celebração aos 19 anos da Estação das Docas, no Armazém 3

18h30 às 20h – Show Farofa Tropikal, na Orla Armazém 3, programação gratuita

Por Fernanda Scaramuzzini da Agencia Pará