Arte&Fato celebra 25 anos com programação cultural e lançamento de portal interativo

Associação cultural amazonense inicia ciclo de atividades até 2027 com apoio da Funarte, incluindo livro, mostra e circulação de espetáculos

A Associação dos Artistas Cênicos do Amazonas – Arte&Fato anuncia a programação comemorativa de seus 25 anos de atividades. A iniciativa foi contemplada pelo edital Ações Continuadas, da Fundação Nacional de Artes (Funarte), vinculada ao Ministério da Cultura (MinC).

A primeira ação do ciclo de atividades foi o lançamento de um portal interativo no dia 5 de abril. A programação comemorativa se estenderá ao longo de 2026 e 2027, convidando o público a acompanhar as atividades presenciais e também a acessar o conteúdo digital, que está no ar por meio do site aaca.art.br.

Como parte dessa estratégia de democratização do acesso à memória cultural, o site institucional reúne acervo, registros, agenda de atividades e conteúdos formativos, ampliando o acesso público à sua produção artística. A proposta integra um conjunto de ações estruturantes voltadas à preservação da memória, à difusão artística e ao fortalecimento da identidade cultural amazônica.

“Somos um pouco daqueles que nos antecederam. Viva Francisco Carlos, Luiz Vitalli e Nonato Tavares: o puro teatro nortista”, afirma o encenador e diretor da Arte&Fato Douglas Rodrigues, destacando a importância da memória e da continuidade na cena teatral amazônica.

Entre os destaques, está o lançamento, previsto para agosto de 2026, de um livro que registra a trajetória da associação, além da realização de um circuito com seu repertório cênico, de uma nova montagem teatral e de uma exposição iconográfica, reunindo elementos visuais que marcaram suas criações ao longo de mais de duas décadas.

Trajetória

Fundada em 1999, a associação consolidou-se como uma das principais referências das artes cênicas na região Norte, com atuação marcada pela criação de dramaturgias autorais, pela circulação em diversos municípios e pelo enfrentamento dos desafios do chamado “fator amazônico”, que envolve grandes distâncias, deslocamentos fluviais e limitações de acesso à cultura. Ao longo de sua trajetória, a Arte&Fato também alcançou projeção nacional e internacional, com temporadas no exterior.

A entidade destaca-se por levar suas produções a comunidades ribeirinhas e a territórios com pouco ou nenhum acesso às artes, promovendo a descentralização cultural e valorizando as identidades locais. Suas obras abordam temas relevantes sobre as transformações sociais da região, com atenção especial às realidades dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, antecipando discussões que hoje são centrais nas políticas culturais brasileiras.

O edital Ações Continuadas representa um importante instrumento de fortalecimento das iniciativas culturais de base, garantindo continuidade, sustentabilidade e aprofundamento das pesquisas cênicas. Para a Arte&Fato, esse apoio viabiliza um novo ciclo de criação e circulação, reafirmando seu compromisso com a cultura como direito e com a formação de públicos.

Crédito das fotos

Divulgação

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