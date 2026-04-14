Voos internacionais crescem 53% na Região Norte em fevereiro

No mês, mais de 34 mil passageiros vindos do exterior passaram pelos aeroportos da região



Aaviação internacional na região Norte registrou crescimento de 53,3% em fevereiro, totalizando 34.336 passageiros, frente a 22.403 no mesmo período do ano anterior. O resultado indica um avanço mais acelerado das conexões da região com o exteriore reforça seu papel como ponto estratégico de entrada e saída de voos internacionais.

Quando considerados os voos domésticos e internacionais, os aeroportos da região movimentaram 839.888 passageiros, crescimento de 2,4% em relação ao mesmo mês de 2025, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), compilados pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor). No mercado doméstico, foram 805.552 passageiros no período, mantendo o nível de movimentação observado no ano anterior.

“O crescimento mais acelerado dos voos internacionais para estados do Norte mostra o potencial da região como porta de entrada e de conexão com o exterior. Estamos trabalhando para ampliar a conectividade, melhorar a infraestrutura e criarcondições para que mais pessoas e negócios circulem, gerando desenvolvimento e oportunidades para a população”, afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca.

Visitantes do exterior

Os dados também indicam aumento no número de pessoas que efetivamente residem fora do Brasil e chegaram à região. Segundo o painel da Embratur, 5.471 visitantes estrangeiros desembarcaram nos estados do Norte no período, alta de 22,6% em relaçãoao ano anterior.

O levantamento da Embratur se utiliza dos registros de entrada de estrangeiros no país, feito pela Polícia Federal, o que permite identificar o fluxo de pessoas que efetivamente vivem no exterior, reforçando a tendência de crescimento das conexõesinternacionais da região Norte.

Movimentação por aeroporto

Entre os principais terminais, o Aeroporto Internacional de Belém (PA) manteve a liderança, com 287.342 passageiros movimentados no mês, o equivalente a 34,2% do total da região. Em seguida, aparece o Aeroporto Internacional de Manaus (AM), com251.484 passageiros e crescimento de 10,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

Também registraram alta os aeroportos de Santarém (PA), com crescimento de 4,9% (33.833 passageiros movimentados no período), Macapá (AP), com 2,9% (43.819 passageiros) e Palmas (TO), com 2,7% (47.848 passageiros). Já os terminais de Boa Vista (RR),Marabá (PA) e Porto Velho (RO) apresentaram retração na movimentação no período.

Os dados apontam para uma dinâmica diversificada entre os aeroportos da região, ao mesmo tempo em que reforçam o avanço da conectividade internacional e o papel crescente da aviação no desenvolvimento econômico e na integração do Norte dopaís.

Assessoria Especial de Comunicação Social

Ministério de Portos e Aeroportos

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