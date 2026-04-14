Rouanet no Interior entra no último mês de inscrições e intensifica ações de capacitação em todo o país

Programa do Ministério da Cultura segue com oficinas presenciais e virtuais enquanto prazo final para envio de propostas se encerra em 30 de abrilAs inscrições para o programa Rouanet no Interior entram na reta final. Proponentes interessados têm até o dia 30 de abril de 2026 para submeter projetos por meio do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic). Para mais informações, acesse a página do Programa.

A iniciativa, realizada em parceria com a Neoenergia, por meio do Instituto Neoenergia, e o Serviço Social da Indústria (Sesi), tem como objetivo ampliar o acesso ao fomento cultural em municípios de pequeno porte e regiões periféricas, além decapacitar agentes culturais para elaboração, inscrição, execução e prestação de contas de projetos.

Ao longo de março e abril, o programa promove uma série de atividades formativas, incluindo oficinas presenciais e encontros virtuais, com foco na qualificação de proponentes e no fortalecimento da produção cultural fora dos grandes centros. Paraconferir o calendário das formações, acesse aqui.

O programa vai investir cerca de R$ 6 milhões no apoio a projetos culturais em municípios de pequeno porte e regiões periféricas, com o objetivo de ampliar o acesso ao financiamento cultural fora dos grandes centros. Cada proposta selecionada poderáreceber até R$ 200 mil.

Quem pode participar

Podem participar pessoas jurídicas de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, sediadas nos territórios contemplados pelo edital, nos estados da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo, além de regiões administrativas do DistritoFederal.

Entre as localidades atendidas estão municípios da Chapada Diamantina (BA), do Sertão do Pajeú (PE), do Seridó Potiguar (RN) e do Vale do Ribeira (SP), além de regiões administrativas como Ceilândia, Planaltina e Brazlândia, no DistritoFederal.

O edital também permite a participação de proponentes sem experiência prévia no sistema, incentivando o acesso de novos agentes ao Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).

Serviço

Programa Rouanet no Interior

Data: até 30 de abril de 2026

Inscrições: Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic)

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