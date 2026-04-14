“As Amazônias” reúne Aíla, Djuena Tikuna e Patrícia Bastos em temporada na CAIXA Cultural São Paulo

São Paulo, abril de 2026 – Três vozes femininas da Amazônia se encontram no palco para cantar territórios, memórias e modos de existir. O espetáculo “As Amazônias”, com Aíla (PA), Djuena Tikuna (AM) e Patrícia Bastos (AP),chega a São Paulo para uma temporada na CAIXA Cultural, de 16 a 19 de Abril, sempre às 19h.



A apresentação combina música ao vivo com projeções visuais, criando uma experiência audiovisual que aproxima palco, imagem e tecnologia a partir de diferentes territórios da Amazônia. No palco, o espetáculo articula trajetórias que atravessam tradições indígenas, matrizes afro-amazônicas e a música contemporânea produzida na região. Cada artista traz a força de seu território: Patrícia Bastos incorpora ritmos tradicionaisdo Amapá, como o marabaixo e o batuque do Curiaú; Djuena Tikuna apresenta cantos em sua língua originária; e Aíla conecta essas referências à cena musical contemporânea de Belém, marcada por fusões e experimentações.



Cantora, compositora e vencedora do Grammy Latino, Patrícia Bastos é uma das principais vozes da Amazônia brasileira, reconhecida por traduzir em música as sonoridades e narrativas do Amapá. Já Aíla, artista paraense, atua como uma das figurascentrais da música contemporânea produzida na região, transitando entre o pop, a música amazônica e a experimentação sonora.



A presença de Djuena Tikuna amplia esse encontro ao trazer para o centro do palco a força dos povos originários. Cantora indígena do Amazonas, ela foi a primeira jornalista indígena formada no estado e também a primeira artista indígena a realizarum espetáculo musical no Teatro Amazonas, em Manaus. Suas composições são cantadas integralmente na língua Tikuna, reafirmando o canto como forma de memória e resistência.



Para Patrícia Bastos, o espetáculo revela a potência das múltiplas Amazônias que coexistem na região.

“Nas Amazônias conseguimos colaborar na transmissão da narrativa da diversidade feminina da região, seja na latinidade, na afrocentralização, nas nossas cores, figurinos e no jeito de cantar as nossas tradições e sonhos. Somos três mulheresrepresentando um pouco das Amazônias, porque nós somos muitas, plurais e múltiplas.”



A relação entre as artistas atravessa não apenas a música, mas também experiências compartilhadas em diferentes territórios da região Norte. “Cantar com a Djuena é sempre uma emoção sem tamanho, ela do Amazonas, eu do Pará, a gente carrega conexões que só quem é da região Norte entende. Além de ser uma enorme artista, ela faz um show inteiro cantado na língua Tikuna, a origemdela, e isso sempre me emociona muito”, afirma Aíla.



No espetáculo, esse encontro ganha forma também na escolha de repertório. Em um dos momentos da apresentação, Aíla interpreta em português uma composição de Djuena, traduzida da língua Tikuna. “Foi um momento bem especial, a gente canta sobre uma aldeia que é o mundo, afinal, como Djuena sempre diz, somos todos da mesma aldeia. Isso é forte… norteia e conduz muita coisa”, completa.



Para Djuena Tikuna, o canto está diretamente ligado à existência e à continuidade de seu povo. “Para nós, povos indígenas, a cultura é a nossa vida. Enxergamos o mundo com os olhos da cultura. A luta pelo território, por educação e saúde diferenciada é uma luta pela cultura”, afirma.

A artista também destaca o papel da Amazônia como espaço de encontro entre diferentes povos e expressões.

“A Amazônia é morada de resistências. Somos tantos povos que dialogam e se conectam através da arte para manter viva a nossa essência. Juntos nós somos a floresta que pulsa viva, multicolorida, plural e infinita.”

A temporada na CAIXA Cultural reúne essas vozes em um espetáculo que conecta experiências, idiomas e formas de expressão da Amazônia contemporânea.



Serviço

Show “As Amazônias”Com Aíla (PA), Djuena Tikuna (AM) e Patrícia Bastos (AP)

Temporada: 16/04/2026 a 19/04/2026

Horário: 19h

Local: CAIXA Cultural São Paulo — Praça da Sé, 111 – Centro Histórico de São Paulo/SP

Ingressos: retirada gratuita (bilheteria da CAIXA Cultural – 1h de antecedência)



Agência LemaLeandro Matulja/ Leticia Zioni/ Guilherme Maia

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