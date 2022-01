Campanha de arrecadação de material escolar beneficia crianças acolhidas por instituição de Manaus

Com a chegada de janeiro e o retorno das aulas se aproximando, o Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) está realizando a campanha beneficente “Volta às aulas”, que visa arrecadar materiais escolares para as 18 crianças e adolescentes acolhidos na instituição.

O objetivo da campanha é arrecadar os kits escolares para os acolhidos pela instituição, que retornarão para as aulas. Os interessados em contribuir podem realizar a doação em valores ou dos kits, que são compostos por: cadernos 12 matérias e brochura, cola líquida, lápis de cor, giz de cera, lápis preto, canetas (azul, vermelha e preta), borracha, régua, tesoura sem ponta, tinta guache, massa de modelar, caderno de desenho, fita dupla face e adesiva, toalha de rosto, camiseta branca (Tamanhos 4, 6, 8, 12 e M), tênis preto, estojo e mochila.

“Reconhecemos a importância da educação para a vida das crianças e queremos proporcionar a eles uma boa experiência na escola. Nosso gasto médio para fornecer todos os materiais escolares é de R$ 600 por criança, algo muito alto para nós. Por isso, a importância de contarmos com o apoio de nossos doadores e padrinhos para adquirirmos os kits escolares”, explica o diretor do Nacer, Cleslley Rodrigues.

As doações podem ser feitas por Pix, através da chave [email protected], ou entregues na sede do Nacer. Interessados podem também entrar em contato por meio do telefone (92) (92) 98128- 7454 ou através do site da instituição www.nacercrianca.org.

