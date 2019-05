IOE imprime, em alta definição, livro póstumo de jornalista

Livro “Rir é o melhor corretivo”, do jornalista Euclides Farias, reúne 45 crônicas. Lançamento é na quarta (8), na Casa da Linguagem

O livro póstumo do jornalista Euclides Farias, “Rir é o melhor corretivo”, que reúne 45 crônicas de sua autoria, será lançado na próxima quarta-feira (8), às 18h30, na Casa da Linguagem, em Belém. A obra, que leva o selo da Imprensa Oficial do Estado, ganhou um tratamento especial. O livro foi impresso em papel polembol, que facilita a leitura, e as charges que dão títulos a algumas crônicas foram impressas em alta definição.

Segundo o presidente da Imprensa Oficial do Estado, Jorge Panzera, o cuidado gráfico com o livro tem uma razão de ser. “Euclides era uma daquelas figuras que era impossível de não gostar. Trabalhou nos dois principais jornais do Estado, tinha relação com pessoas dos mais variados segmentos da política, da academia, da cultura paraense. É uma forma de homenageá-lo e de fazer preservar sua memória”, pontua.

O lançamento promete ser uma ocasião especial. Segundo a viúva Daniele Almeida, os amigos e a família de Euclides Farias estão mobilizados para a homenagem. Alguns de seus parentes virão de Macapá (AP), onde ele nasceu – e onde ainda vive a maioria dos Farias – especialmente para a ocasião. As fotografias que Euclides produzia, por hobby, e as ilustrações de JBosco também foram impressas na IOE, assim como os convites e estarão expostas no dia do lançamento.

“Vai ser um momento muito especial para todos nós, para mim, para os filhos, para os colegas de trabalho. Desde já, estou muito emocionada e muito feliz de realizar um sonho do Euclides que se tornou meu também. Gostaria de agradecer à todos que colaboraram para que o livro fosse publicado”, diz Daniele.

SERVIÇO

O lançamento do livro “Rir é o melhor corretivo”, de Euclides Farias, será lançado na próxima quarta-feira (8), às 18h30, na Casa da Linguagem, localizada na Avenida Nazaré, 31. O livro de crônicas possui 133 páginas e será comercializado por R$ 30.

Por Ronaldo Quadros da Agencia Pará