Desafios e soluções de enfrentamento ao coronavírus na Pan-Amazônia são temas de ‘webinar’

Especialistas da Pan-Amazônia abordam o contexto, os desafios e as iniciativas para o enfrentamento ao coronavírus nos países amazônicos

A Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia) e Fundação Amazonas Sustentável (FAS) promovem nesta quarta-feira, dia 6, às 15h, (horário de Manaus), o webinar Enfrentamento ao coronavírus na Pan-Amazônia para discutir desafios e soluções de combate ao novo coronavírus (Covid-19) na região.

O seminário virtual é gratuito, aberto ao público e será transmitido pela plataforma GoToWebinar. Falta de saúde de qualidade, de infraestrutura nas comunidades e de acesso à informação serão alguns dos temas do seminário debatido por representantes da Fundação Oswaldo Cruz (Instituto Leônidas e Maria Deane), Departamento de Saúde Global e População do Harvard School of Public Health, COICA (Coordenadoria das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica), IKIAM (Universidad Regional Amazónica), OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, Bolívia).

A mediação do seminário será realizada pela secretária executiva da rede SDSN Amazônia, Carolina Ramírez Méndez. Para participar, basta acessar o link:

https://register.gotowebinar. com/register/ 3269245399367448077.

Programação

Entendendo o coronavírus e a situação do sistema de saúde na Pan-Amazônia

15h00 – 15h30 (Manaus, GMT-4)

Felipe Gomes Naveca – Vice-Diretor de Pesquisa do Instituto Leônidas e Maria Deane (Fiocruz Amazônia).

Marcia Castro – Presidente do Departamento de Saúde Global e População do Harvard School of Public Health.

Fundo de Emergência para a Amazônia: Em Solidariedade com os Guardiões da Floresta Amazônica

15h30 – 16h00 (Manaus, GMT-4)

Gregorio Mirabal – Coordenador geral da Coordenadora das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica (COICA)

Ações desde a Amazônia equatoriana contra a pandemia do COVID-19

16h00 – 16h30 (Manaus, GMT-4)

Jesús Ramos Martín – Reitor da Universidade Regional Amazônica IKIAM.

Aliança para o enfrentamento da crise do novo Coronavírus para as populações ribeirinhas e povos indígenas do estado do Amazonas, Brasil

16h30 – 17h00 (Manaus, GMT-4)

Virgílio Viana – Superintendente geral da Fundação Amazonas Sustentável – FAS (Brasil)

Cooperação regional para o enfrentamento do COVID-19

17h00 – 17h30 (Manaus, GMT-4)

Diego Pacheco Balanza – Assessor técnico do ciclo de projetos – Organização do Tratado de Cooperação Amazônica – OTCA (Bolívia)

