Sebrae e GEA oportunizam qualificação profissional para alunos capacitados pelo Projeto Jovem Descolado

A ação fomenta oportunidades de emprego, redução da taxa de desocupação e informalidade entre jovens

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), em parceria com Governo do Estado do Amapá (GEA), por meio das Secretarias de Inclusão e Mobilização (SIMS) e de Políticas Públicas para Juventude (Sejuv) promovem o Balcão de Oportunidades, para alunos que participaram do Projeto Jovem Descolado em 2023. A ação atende os alunos capacitados em Macapá e Santana e acontece na sede do Sebrae, no Salão de Eventos Macapá, nesta quarta (22), às 14h; e em Porto Grande, no Ginásio Poliesportivo, no dia 25, às 14h.

Segundo a gestora do Projeto Jovem Descolado, Thaís Tabosa, o Balcão de Oportunidade, tem o objetivo de apresentar os jovens capacitados pelo projeto, às empresas amapaenses, por um processo de recrutamento e seleção.

“A iniciativa, consiste em um momento em que o Sebrae fará a intermediação entre os jovens e empresas amapaenses, que possuem vagas de emprego disponíveis, além de fomentar o amadurecimento empresarial daqueles que pretendem abrir seus empreendimentos”, explica Thaís Almeida.

O Balcão de Oportunidade é a última etapa do Projeto Jovem Descolado e visa gerar impactos na redução da taxa de desocupação, desemprego e informalidade na faixa etária entre os jovens de 18 a 29 anos.

Capacitação

O Projeto Jovem Descolado tem como finalidade capacitar os jovens amapaenses em vulnerabilidade social, preparando-os para os desafios de uma nova cultura de trabalho e empreendedorismo, com novas perspectivas de inserção profissional, induzindo, assim, o desenvolvimento socioeconômico no Estado.

O Projeto Jovem Descolado, é coordenado pela gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE), Lindeti Góes; e pela gestora do Projeto Jovem Descolado, Thaís Almeida.

