Detran/AC realiza blitz educativa na capital

Ana Flavia Soares

Dando inicio as ações do Maio Amarelo em Rio Branco, a equipe de educação do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) realiza nesta segunda-feira, 6, blitz educativa aos condutores e pedestres que passam pela Av. Ceará.

A atividade tem como objetivo dialogar com as pessoas que fazem parte do trânsito, ou seja, ciclistas, pedestres, motoristas, motociclistas, e lembrá-los da importância de respeitar as leis de trânsito e as regras de circulação.

A coordenadora de educação do Detran, Cléia Machado, explica que durante o Maio Amarelo serão dadas dicas de segurança. “Dessa forma procuramos fazer um trânsito mais seguro para todos”, explica.

“Como condutor eu nunca causei um acidente, porém quando estava de moto já fui atingido por um carro, por isso procuro sempre ter atenção, temos que dirigir por nós e pelos outros”, afirma o motorista, Jô Batista.

A atividade tem como objetivo dialogar com as pessoas que fazem parte do trânsito (Foto: Matheus Soares/Detran)

Para o aposentado, João Rodrigues, que não dirigi nenhum tipo de veículo, é pedestre no trânsito, a pressa dos condutores é um dos grandes problemas viário. “Quem está dentro do carro deve pensar e se preocupar com as pessoas que estão a pé, para mim é muito complicado atravessar a rua”, alerta.

Durante o mês de maio instituições públicas e privadas se unem para chamar atenção da população para os altos índices de mortes e feridos no trânsito. O Detran/AC relizará uma série de ações no decorrer do mês.

Notícias do Acre