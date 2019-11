Evento raro no sistema solar: Mercúrio passa em frente ao Sol

Lívia Almeida – Da Redação

Desde a manhã desta segunda-feira (11) o planeta Mercúrio faz uma passagem rara em frente ao Sol. De acordo com especialistas o fenômeno, que só acontecerá novamente em 2032, aconteceu em 3 etapas:

Primeiro contato: quando a sombra de Mercúrio passa na frente do Sol, fato ocorrido às 09h35 (Horário de Brasília);

Segundo contato: quando Mercúrio se encontra totalmente na frente do Sol; 2 minutos depois do primeiro contato, onde foi possível ver um ponto preto no Sol; e

Terceiro contato: quando a borda leste de Mercúrio atinge a borda direita da estrela, que acontecerá por volta de 15h02.

O legal é que o fenômeno pode ser visto de quase todos os lugares do mundo. No entanto, só poderá ver quem tiver equipamentos próprios para obervação, já que este evento não visível a olho nu. Ainda assim é possível acompanhar pela internet

A partir daí, teremos mais dois minutos para ver um pedacinho de Mercúrio em frente ao Sol. É bom aproveitar a oportunidade, já que a próxima vez que o fenômeno acontecerá, será dia 13 no novembro de 2032.

Se você não possuir todo o equipamento necessário, também será possível acompanhar pela internet:

