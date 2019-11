Hábitos que prejudicam a pele

Beber pouca água, dormir pouco e ingerir açúcar em excesso são hábitos prejudiciais à saúde da pele. Saiba porque neste artigo

Lívia Almeida – Da Redação

Beber pouca água

Ainda que a hidratação da pele não esteja sempre aliada à ingestão de água, quando bebemos pouca água aumentamos a transpiração nas partes mais quentes da pele, correndo o risco de que esta região fique ressecada. Na falta da ingestão de água, o fluxo sanguíneo é direcionado a regiões mais necessitadas, a exemplo do fígado ou rim. A nossa pele acaba recebendo menos fluxo sanguíneo.

Açúcar

Quando ingerido em excesso, o açúcar causa a glicação. Este processo ne uma molécula de glicose a outra de proteína, como o colágeno e a elastina. Quanto mais alta a quantidade de glicação, mais partículas são quebradas, o que resulta em rugas, flacidez e o ressecamento da pele.

Dormir pouco

O sono de beleza é um fato. Quanto mais tempo dormimos, maior o fluxo sanguíneo enquanto que as células do nosso corpo trabalham para repara qualquer dano causado à pele ao longo do dia. O ideal é dormir de 6 a 8 horas por noite, desta forma damos tempo para que os tecidos das unhas e cabelos, por exemplo, sejam renovados de forma correta.

Fonte: O Globo

