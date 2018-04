O Boticário lança linha Match Respeito aos Cachos

Novidade de Match, marca expert em cabelos do Boticário, chega para ajudar a mulher a se entender a fundo com seu tipo de cacho

Os cachos estão com força total e se entender com eles é o desejo de toda ondulada, cacheada e crespa, não é mesmo? Para ajudar nessa questão, O Boticário criou Match Respeito aos Cachos, a nova linha que completa o portfólio de Match, marca expert dedicada exclusivamente ao tratamento dos cabelos. Com 8 produtos, entre shampoo, condicionador, máscara, co-wash, três modeladores – um para cada tipo de cacho- e gelatina, a linha garante cachos definidos por 72 horas. O lançamento chega às lojas do Boticário, revendedoras e e-commerce da marca no dia 26 de março.

“Só as mulheres com cachos sabem como mantê-los definidos e com a modelagem desejada é trabalhoso. Queremos que elas tenham mais dias #matchhairday e um encaixe perfeito entre sua vontade e a vontade de seu cabelo. Nós estudamos a fundo os cachos e percebemos que cada um deles é diferente e precisa de um cuidado especial, por isso testamos e aprovamos nossas fórmulas com mulheres cacheadas, onduladas e crespas”, conta Mirele Martinez, gerente da categoria de Cuidados Pessoais do Boticário

O lançamento conta ainda com o endosso de um dos cabeleireiros mais renomados do Brasil – Ricardo dos Anjos, consultor expert Match. Queridinho de celebridades e blogueiras, já ouviu muito sobre os desejos das brasileiras ao longo dos seus 30 anos de carreira. “Tive a oportunidade de usar os produtos da linha Respeito aos Cachos em minhas clientes e os resultados foram maravilhosos. Os produtos têm entrega profissional, resultados comprovados e oferecem definição aos diferentes tipos de cachos, além de deixar os cabelos flexíveis, soltos e maleáveis”.

O segredo dos cachos definidos por 72 horas

As fórmulas da nova linha contam com dois ingredientes especiais: Colágeno vetegal & Karité. O Karité possui ação altamente emoliente que trata e previne o ressecamento, garantindo que os fios fiquem sedosos, nutridos, macios e com a porosidade reduzida. Muitos cachos têm a estrutura da cutícula irregular, com ranhuras ao longo do fio e por esses “desníveis” o cabelo acaba perdendo água, fica ressecado e propenso à quebra. Enquanto o Colágeno vegetal, atua fortalecendo e retendo a água no fio, uniformizando a cutícula e recuperando a elasticidade dos cabelos.

Além da combinação de ativos, as fórmulas contam com memória inteligente. São agentes de umectação e ativos modeladores que, combinados e em contato com os fios, ativam e reativam os cachos garantindo maior definição e modelagem de longa duração.

Cachos bem tratados

Além de Shampoo, Máscara e Condicionador, o portfólio conta com um Co-Wash sem sulfato e parabenos, para quem busca uma rotina livre de sulfatos e o mais especial: 3 cremes modeladores para atender a necessidade de cabelos ondulados, cacheados e crespos. Por fim, uma gelatina ideal para misturinhas ou para ser utilizada sozinha para a modelagem.

Serviço

Shampoo – R$ 29,90

Condicionador – R$ 31,90

Máscara – R$ 54,90

• Cachos definidos por 72 horas

• Cachos flexíveis, soltos e maleáveis

• Cachos nutridos

• Trata sem ressecar

Co-Wash – R$ 59,90

• Cachos definidos por 72 horas

• Limpa sem ressecar

• Condiciona e nutre sem pesar

• Cachos flexíveis, soltos e maleáveis

• Livre de Sulfato & Parabenos

* Inovador, o Co-Wash é um condicionador de limpeza que limpa delicadamente os fios e condiciona, tudo em um só produto.

Modelador Ondas – R$ 44,90

Modelador Cachos – R$ 44,90

Modelador Crespos – R$ 44,90

• Cachos definidos por 72 horas

• Cachos flexíveis, soltos e maleáveis

• Brilho instantâneo sem efeito molhado

• Proteção térmica e anti-frizz

• Livre de sulfato, parabeno, petrolato e silicones insolúveis de difícil remoção

• Não resseca os fios

• Ideal para modelagem no Day In (dia da lavagem) e Day After (dia seguinte da lavagem para reativar os cachos).

Os Cremes Modeladores possuem texturas específicas e diferentes concentrações de matérias primas para atender à necessidade dos diferentes tipos de cachos.

Existem diferentes tipos de cachos e curvaturas do fio, por isso dizemos que existem os fios ondulados, cacheados e crespos.

Ondulados = os fios formam ondas mais suaves e abertas

Cacheados = os fios formam voltas mais fechadas e completas

Crespos = cachos bem fechados e pequenos ou, até mesmo, com pouca definição.

Gelatina – R$ 44,90

• Cachos definidos por 72 horas

• Modela sem ressecar

• Cachos flexíveis, soltos e maleáveis

• Volume na medida certa

• Livre de sulfato, parabeno, petrolato e silicones insolúveis de difícil remoção

• Não resseca os fios

• Se adapta a todos os tipos de cachos.

• Ideal para ser utilizado em misturinhas, junto com os modeladores.

• Ideal para modelagem no Day In (dia da lavagem) e Day After (dia seguinte da lavagem para reativar os cachos)

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa do Grupo Boticário.Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná),tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do Brasil, com 3.750 pontos de vendas em cerca de 1750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados.Líder no mercado de perfumaria, segundo o Instituto Euromonitor, seus produtos têm preços acessíveis, sofisticação e tecnologia de ponta. São mais de 850 itens, entre maquiagem, perfumaria e cuidados pessoais, como cremes, desodorantes, shampoos, sabonetes, entre outros.