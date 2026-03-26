Atenção: alguns resorts têm código de vestimenta

O dress code ajuda a definir o que se vai vestir, de acordo com o ambiente e com o evento

O código de vestimenta ou dress code ajuda a definir o que se vai vestir, de acordo com o ambiente e com o evento, segundo explica a fundadora da plataforma Resolva Meu Look, Deborah Martini.

O código de vestimenta de resorts costuma buscar o equilíbrio entre o casual e o refinado, tendo em vista conforto, estilo e sofisticação. Geralmente esses espaços contam com dois códigos de vestimenta, um voltado para o dia, também chamado de casual elegante, e um voltado para a noite.

Antes de viajar, confirme o dress code do resort

O código de vestimenta de resorts aponta que, durante o dia, são permitidas peças ideais para relaxar, como shorts, regatas, trajes de banho, camisetas de manga curta, vestidos de verão, calças leves e saídas de praia coloridas. Já à noite, são exigidas roupas mais sofisticadas.

Para os homens, peças como camisas polo ou de botão, calças ou jeans escuros sem rasgos e sapatos fechados. Para as mulheres, vestidos, saias, calças sociais com blusas elegantes. Como o foco da noite são eventos em áreas nobres, especialmente restaurantes à la carte, são banidos chinelos e camisetas.

“É importante pensar no conforto. Pede-se sofisticação, mas é preciso lembrar que o resort pode ter programações combinadas, como um jantar seguido de um encontro em uma área externa, o que sugere que optemos por roupas e calçados confortáveis”, destaca a influenciadora voltada para dicas de viagens, Bel Coelho.

Conforto e estilo para o dia

Para o dia, o conforto e o estilo podem andar juntos. Os trajes de banho incluem biquíni, maiô liso e sunga, peças consideradas padrão. Para conferir um ar de sofisticação ao look, o visitante pode apostar em saídas de praia, como cangas, kimonos, túnicas e vestidos leves, peças perfeitas para transitar entre a piscina, praia e áreas comuns.

A ideia é misturar peças leves, modelagens elegantes e versáteis, produzidas em tecidos fluidos, como linho e algodão.

Os acessórios, como chapéus, óculos de sol e bolsas, dão charme e vida ao look. Para os pés, chinelos, rasteirinhas e sandálias confortáveis são ideais.

Setor apresenta crescimento no Brasil

O Brasil conta com 135 resorts, com aproximadamente 32,3 mil quartos disponíveis. Desse total, segundo o Ministério do Turismo, 59% estão localizados em destinos de sol e praia, enquanto 40% estão localizados no interior.

Os resorts brasileiros registraram, no acumulado do segundo trimestre de 2025, uma taxa de ocupação de 59%, que representa aumento de 10% em relação ao ano anterior.

Os dados são da Resorts Brasil, em parceria com a Jones Lang LaSalle, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e a Smith Travel Research.

Os resorts de praia são os mais procurados, tendo registrado 65% de taxa de ocupação, 13% a mais do que o acumulado do segundo trimestre de 2024. Já os resorts de interior tiveram alta de 7% em comparação com o mesmo período de 2024.

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