Inscrições para a 2ª edição do ‘Prêmio Escolas Sustentáveis’ são prorrogadas até 30 de junho

Escolas públicas e privadas podem concorrer a até R$40 mil com projetos de sustentabilidade que beneficiem comunidades locais



As inscrições para a 2ª edição do Prêmio Escolas Sustentáveis foram prorrogadas até o dia 30 de junho de 2024. A premiação é uma iniciativa da Santillana, da Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e da Fundação Santillana com o objetivo de reconhecer projetos de desenvolvimento socioambiental implementados por instituições de ensino do Brasil, México e Colômbia, com benefícios para as comunidades locais.



O concurso é formado por duas etapas, uma nacional, por país, e outra internacional, reunindo os três países participantes. Na fase nacional, os melhores projetos, na avaliação da Comissão Julgadora, serão divulgados ao público. Os cinco primeiros colocados em cada categoria participarão do evento de Premiação Nacional, quando serão anunciados os vencedores do prêmio de R$15 mil.



Os vencedores nacionais de cada categoria seguem para a etapa internacional, que será realizada na Colômbia em novembro de 2024. Na oportunidade será anunciado o Projeto do Ano e ganhador internacional do prêmio de R$25 mil.



Ensino Infantil, Fundamental e Médio



Em 2023, mais de 1.100 projetos concorreram pelos três países participantes. Já a edição 2024 do prêmio amplia o leque de projetos elegíveis. Além de iniciativas protagonizadas por estudantes de escolas dos segmentos de Ensino Fundamental e Médio, agora também podem concorrer escolas de Educação Infantil. O objetivo é incentivar e dar visibilidade às escolas de todo o ciclo de Educação Básica que trabalham com os pilares ESG (social, ambiental e governança).



Cada escola pode inscrever quantos projetos desejar nas duas categorias: Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais ou Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. As iniciativas devem envolver ações como conscientização dos alunos e da comunidade para a preservação do meio ambiente, desenvolvimento de programas com impacto positivo no entorno da escola ou na sociedade, parcerias com comunidades locais, inclusão social, educação para cidadania, defesa dos direitos humanos, liderança ética, participação da comunidade no processo de gestão escolar, entre outros.



Para participar, os projetos precisam apresentar resultados verificáveis. Para acesso ao regulamento completo, mais informações e realizações das inscrições, basta acessar o link Link



Iniciativa cidadã



“Esta segunda edição do Prêmio Escolas Sustentáveis valoriza com ainda mais força os projetos sociais, ambientais e de governança que nascem no âmbito escolar, extrapolam os muros desses ambientes e beneficiam as populações do entorno. Ao contemplar todo ciclo da educação básica, convida crianças, jovens e profissionais do ensino para uma iniciativa cidadã e colaborativa em benefício da comunidade”, afirma o diretor global de Comunicação e Sustentabilidade da Santillana, Luciano Monteiro.

Para o presidente-executivo da Santillana, Francisco Cuadrado, o prêmio é uma das ações chave dentro da estratégia de sustentabilidade da Santillana. “Mais uma vez, pretendemos sensibilizar a sociedade e as comunidades educativas por meio da visibilidade das melhores práticas estudantis para que servirão de inspiração para diversas outras escolas da nossa América Latina”, informa.

Mariano Jabonero, secretário-geral da OEI, destaca que esse prêmio mostra como as escolas da Ibero-América são atores essenciais na conscientização de nossas crianças e jovens sobre a importância de proteger nosso planeta. “A criatividade e a inovação dos projetos que recebemos na primeira edição são um impulso para continuarmos este ano com esta iniciativa, que temos certeza superará o sucesso da primeira edição”.



GRUPO SANTILLANA

O grupo Santillana é dedicado ao conhecimento, inovação e tecnologia educacional, líder em educação básica na América Latina e com presença em 19 países. Como protagonista da transformação digital no setor, oferece soluções integrais e adaptadas a realidade de cada escola. Com extenso portfólio de marcas, incluindo desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.



A companhia leva, todos os anos, a milhões de estudantes, conteúdos, serviços e tecnologia produzidos por uma equipe dedicada exclusivamente ao desenvolvimento da educação, seja ela pública ou privada, baseado em conhecimento, pesquisa e inovação, respeitando as particularidades regionais.



O grupo Santillana é comprometido com a agenda de sustentabilidade e tem o propósito de contribuir para uma sociedade inclusiva, diversa e equitativa por meio da educação de qualidade.

Sobre a Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI)



Sob o lema “Fazemos a cooperação acontecer”, a Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) é, desde 1949, a primeira organização intergovernamental para a cooperação Sul-Sul no espaço ibero-americano. Conta, atualmente, com 23 Estados-membros e 19 escritórios nacionais, além da Secretaria-geral em Madrid.



Com mais de 650 projetos em andamento e 400 acordos de cooperação ativos, em parceria com entidades públicas, bancos multilaterais, universidades, organizações da sociedade civil, empresas e outros organismos internacionais, a OEI representa uma das maiores redes de cooperação da Iberoamérica. Entre seus resultados, a organização contribuiu para a drástica redução do analfabetismo na região, com uma média de 12 milhões de beneficiários diretos nos últimos 5 anos.

FUNDAÇÃO SANTILLANA

A Fundação Santillana acredita na educação como principal catalisador para um mundo mais justo e equitativo para todos. A entidade tem o compromisso de contribuir para a superação das desigualdades educacionais com diversas iniciativas próprias.



Todas as educadoras e educadores dão o seu melhor para desenvolver o ensino e a Fundação tem a intenção de disponibilizar livros, podcasts, cursos e eventos gratuitos, a fim de fomentar o debate sobre a educação e acreditar no seu poder transformador da sociedade.



Para isso, atua com uma ampla rede de parceiros nacionais e internacionais, buscando trazer uma ampla oferta de propostas, boas práticas e discussões por uma escola mais sustentável, para o desenvolvimento da educação e pela redução das desigualdades.

