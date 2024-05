Sebrae Delas realiza capacitação ‘Efeito Furacão’ para 60 empresárias

A formação tem metodologia exclusiva e é focada no desenvolvimento social e sustentável dos negócios liderados por mulheres

Maria Clara Araújo

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza capacitação ‘Efeito Furacão’ para empreendedoras participantes do Projeto Sebrae Delas. A capacitação é composta por uma jornada de dez semanas, com um total de 110 horas entre aulas presenciais, online e mentorias. A formação acontece de modo presencial, na sede do Sebrae em Macapá, no Centro de Educação Empreendedora, na Sala 1, nos dias 20 e 21 de maio, das 9h às 11h e das 15h às 17h.

Para a diretora técnica do Sebrae, Suelem Amoras, o ‘Efeito Furacão’ é uma capacitação com muita técnica e conteúdo, uma oportunidade para transformar os negócios e a mentalidade das participantes.

“Essa é uma formação pensada tanto para mulheres que têm uma ideia, quanto para mulheres que já possuem um negócio estabelecido. Sendo assim, esperamos que ao final dessa formação, cada mulher e empreendedora do projeto seja capaz de identificar os problemas na empresa ou demais fatores que interferem no desempenho e crescimento profissional”, disse a diretora Suelem Amoras.

Segundo a administradora da Virtus Treinamentos e participante da capacitação, Tatiana Costa, adquirir conhecimento nunca é demais. “Sou administradora e treinadora na Virtus, e de forma geral, essa formação do Sebrae Delas está sendo um grande aprendizado, pois embora eu trabalhe com treinamentos, entendo a necessidade de buscar melhorar e crescer constantemente. Estou participando porque tenho o Sebrae como referência em termos de treinamento e de capacitação, vejo como uma grande oportunidade ser qualificada pela Be.Labs, e tem sido fantástico poder participar de capacitações tão diferenciadas quanto essa”, conta a administradora Tatiana Costa.

A empresária e participante do Projeto Sebrae Delas, Jaine Azevedo, conta que as expectativas para a capacitação estão altas, e que o primeiro módulo surpreendeu positivamente. “Ainda tenho muitas expectativas para o Efeito Furacão, quero alinhar melhor os negócios, identificar os obstáculos e solucionar potenciais problemas que podem estar interferindo na minha evolução como empreendedora”, aponta a empresária Jaine Azevedo.

Capacitação

O ‘Efeito Furacão’ é uma formação exclusiva feita em forma de jornada, através de metodologias do design alinhadas à vivência sueca, com turmas exclusivas para mulheres. Além de desenvolver os negócios, o programa visa à mudança de mentalidade, seguindo as tendências atuais e as perspectivas futuras de acordo com o Fórum Econômico Mundial.

A cofundadora da Be. Labs, Marcela Fujiy, explica o significado da capacitação e a relação com o empoderamento feminino. “O furacão é a marca da nossa empresa e também uma analogia à força da mulher, que muitas vezes é subestimada, tanto de forma pessoal quanto profissional. Os furacões mais fortes têm nomes femininos porque não foram levados a sério, e as pessoas não se prepararam de forma adequada para recebê-los”, esclarece a cofundadora Marcela Fujiy.

Aceleradora

A Be.Labs é uma aceleradora com conteúdo exclusivo para o público feminino no Brasil, a empresa trabalha na promoção da equidade de gênero e do poder econômico das mulheres, oferecendo workshops presenciais e virtuais, com uma abordagem tripla para o gerenciamento de preconceitos inconscientes.

Já impactaram mais de 11 mil pessoas através de treinamentos, workshops, painéis e palestras. Aceleraram mais de 2 mil ideias e negócios liderados por mulheres em 11 estados do Brasil.

Projeto

O Projeto Sebrae Delas – Mulher de Negócios, tem o objetivo de estimular mulheres a empreender, gerar negócios e transformar realidades. Visa também fomentar práticas empresariais para tornar os negócios liderados por mulheres mais competitivos, bem como promover a sensibilização e a articulação de atores estratégicos relacionados ao tema de empreendedorismo feminino.

Coordenação

O Projeto Sebrae Delas é coordenado pelo gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE), Maikon Richardson, e pela gestora estadual do Projeto Sebrae Delas, Rejane Reis.

