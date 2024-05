Mãe e filhos lançam livros infantis e sobre mitos amazônicos

Lançamento acontece nos dias 22, 23 e 24 de maio no Museu Sacaca

Nesta semana, nos dias 22, 23 e 24 de maio, no Museu Sacaca, acontece lançamento dos novos livros dos escritores infanto-juvenis Celeste Ferreira com “O Meu Lugar” e Inácio Ferreira “Segunda Página de um Diário”, juntamente com a mãe, a escritora e atriz Cricilma Ferreira que lança “Mitos e Mistérios da Amazônia”.

A programação de lançamento conta com leitura de trechos dos livros e contação de histórias.

Programação

Dias 22, 23 e 24 de maio | Manhã: 9h | Tarde: 15h

22 de maio, quarta-feira

Lançamento do livro “Segunda Página de Um Diário” de Inácio Ferreira;

Leitura deleite e roda de conversa

23 de maio, quinta-feira | Em comemoração ao Dia da Tartaruga; ppp

Lançamento do Livro “O Meu Lugar”, de Celeste Ferreira;

Leitura deleite do livro e roda de conversa;

Contação de Histórias com a professora Camila Aguiar.

24 de maio, sexta-feira

Lançamento do livro “Mitos e Mistérios da Amazônia” da escritora Cricilma Ferreira;

Leitura de alguns contos. Sinopses Livro Infantil: O Meu Lugar

Autora: Celeste Ferreira

A narrativa mostra uma recém-nascida tartaruga, buscando um lugar onde ela possa se encontrar. Ela conhece outros animais na sua jornada e aprende sobre o jeito de viver de seus novos amigos. E sua busca continua … O tema chama atenção pelos questionamentos da vida Infantil que está sempre em busca do seu verdadeiro lugar no mundo, em busca da sua identidade.

Livro Infantil: Segunda Página de Um Diário

Autor: Inácio Ferreira

Nesta obra nos surpreendemos com os novos personagens da Série O Diário do Lobo-guará (livro anterior de Inácio Ferreira), espaço onde o simpático Lobo-guará, confidencia suas aventuras no cerrado brasileiro. Desta vez ele encontra uma garota diferente andando pela mata usando um gorro vermelho… Será que você consegue adivinhar quem é?

A história fala sobre a empatia que precisamos ter sempre. E o nosso amigo encontrou isso na boa velhinha de uma maneira bastante diferente.

Livro Mitos e Mistérios da Amazônia

Coletânea de contos amazônicos

Autora: Cricilma Ferreira,

A obra reúne excelentes histórias sobre os causos mais misteriosos da cultura amazônica.

As Irmãs Carpideiras, As Moças da Ilha da Pacova, entre outras lendas, trazem toda a atmosfera de mistério e suspense para causar arrepios e surpreender pelo desfecho.

Servico:

Lançamento de livros infantis e contos amazônicos

Data: 22, 23 e 24 de maio

Hora: Manhã 9h | Tarde: 15h

Local: Museu Sacaca, espaço Samaúma das Palavras

Fotos: Divulgação

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...