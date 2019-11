Você sabe quais são os principais tratamentos para câncer de próstata?

É importante salientar que as terapias são feitas de acordo com fatores como o estágio do câncer, idade, condições clínicas e outras doenças.

Lívia Almeida – Da Redação

Radioterapia

O tratamento é feito através de radiações ionizantes que destroem ou inibem o crescimento de células cancerosas que formam o tumor. Dentre as várias formas existentes de radiação, as mais utilizadas são os elétrons, disponíveis em aceleradores lineares de alta energia, e as eletromagnéticas que são os raios x e os raios gama. A radioterapia pode ser feita com irradiação interna, a branquiterapia ou com feixes de radiação externos.

Terapia hormonal

Conhecida também como terapia de supressão androgênica, a terapia hormonal é feita afim de reduzir o nível de andrógenos, os hormônios masculinos – sendo os principais a testosterona e a diidrotestosterona (DHT). Esta terapia estimula as células de câncer de próstata a crescerem.

Prostatectomia radical

Este tratamento se dá através de cirurgia, com o objetivo de curar o câncer em questão. Durante a cirurgia toda a próstata é retirada, junto com tecidos do entorno. Este procedimento é realizado quando o tumor está contido na glândula.

