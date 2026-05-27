Concurso do Melhor Mel Tucuju valoriza excelência na produção local na Feira do Campo 2026

Evento destaca qualidade, identidade regional e potencial de mercado do mel produzido no Amapá

Denyse Quintas

Uma das principais iniciativas de valorização da produção apícola e meliponícola do estado: o Concurso do Melhor Mel Tucuju, que integra a programação técnica da Feira do Campo, ocorre noestacionamento do Sebrae em Macapá, nos dias 29 e 30 de maio de 2026. A ação busca reconhecer produtores que se destacam pela qualidade dos méis, de fortalecer a cadeia produtiva e ampliar a visibilidade dos produtos amapaenses no mercado. A divulgação dosresultados e a cerimônia de premiação estão marcadas para o dia 30 de maio (sábado), às 11h.

Para o gerente de Agronegócio e Indústria do Sebrae (UAC-AGRIN), Bruno Castro, o Concurso do Melhor Mel Tucuju é uma ação estratégica para evidenciar o potencial produtivo do Amapá e valorizaro trabalho dos apicultores e meliponicultores no estado. “Ao reconhecer a qualidade do mel produzido no Amapá, incentivamos a profissionalização do setor, ampliamos oportunidades de mercado e fortalecemos uma cadeia produtiva que tem grande importância econômicae ambiental para a região”, disse, Bruno Castro.

Concurso

O Concurso do Melhor Mel Tucuju surge como uma estratégia e iniciativa que promove o reconhecimento de produtores locais e incentiva a melhoria contínua da qualidade dos méis, por meio daadoção de boas práticas de produção, beneficiamento e controle sanitário.

Dividido em duas categorias — mel de abelhas com ferrão e mel de abelhas sem ferrão — o concurso premiará os três melhores colocados de cada segmento com troféu e certificado. Também haverápremiação especial por voto popular, para aproximar o público consumidor da produção local e fortalecer a relação entre produtores e mercado.

A expectativa é o evento contribuir significativamente para o fortalecimento da cadeia produtiva do mel no Amapá, estimular a agregação de valor, a regularização dos empreendimentos e aampliação das oportunidades de comercialização. O concurso reforça a identidade regional do mel tucuju, promove reconhecimento junto a consumidores, compradores e demais agentes do setor.

Coordenação

O Concurso do Melhor Mel Tucuju, é coordenado pela gestora de projetos da Unidade de Agronegócio e Indústria, Ariela Paiva.

Categorias

Mel de Abelhas com Ferrão

1º Lugar – Troféu e Certificado

2º Lugar – Troféu e Certificado

3º Lugar – Troféu e Certificado

Mel de Abelhas sem Ferrão

1º Lugar – Troféu e Certificado

2º Lugar – Troféu e Certificado

3º Lugar – Troféu e Certificado

Premiação voto popular

1º Lugar – Troféu e Certificado.

Serviço:

Sebrae no Amapá

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