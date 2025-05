Inova Amazônia Summit maior vitrine da bioeconomia e inovação na região está com inscrições gratuitas abertas

A conferência promove troca de ideias, geração de negócios, conscientização sobre o uso sustentável dos ecossistemas amazônicos e o fortalecimento do setor de inovação e negócios de bioeconomia

Fernanda Oliveira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e o Governo do Estado do Amapá realizarão o Inova Amazônia Summit, a maior vitrine de exposição e geração de negócios do segmento na Amazônia, com discussões e articulações de políticas públicas para o desenvolvimento da bioeconomia no Brasil, que acontecerá na Sede do Sebrae, no período de 21 a 23 de maio de 2025. O evento está com inscrições abertas, de forma gratuita e online, pelo site: www.inovaamazoniasummit.com.br.

Segundo a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, o Inova Amazônia Summit, será um grande evento de promoção e conexão para os negócios inovadores da bioeconomia da Amazônia, oportunidade para o Amapá e demonstração da seriedade e resultados crescentes da estratégia de atuação em bioeconomia que o sistema Sebrae vem realizando.

“Somente no Amapá em duas edições, foram 50 empresas aceleradas com mais de 100 projetos inscritos para este segmento, demonstração clara das oportunidades que a bioeconomia apresenta para a nossa região”, disse a superintendente, Alcilene Cavalcante.

Oportunidade

O Inova Amazônia Summit é um evento que possui uma grande capacidade de inspirar a mudança de perspectiva sobre a Amazônia e os recursos da biodiversidade existentes na região. O evento reúne stakeholders de diversas áreas com o objetivo de criar um ambiente favorável a troca de ideias, experiências e geração de negócios.

O Pará em 2022 e o Amazonas em 2024, foram responsáveis pelas edições anteriores do evento, e conseguiram expor o impacto positivo que a bioeconomia possui no desenvolvimento regional, para auxiliarem na valorização dos produtos nativos da Amazônia.

Amapá

O Amapá em 2025, será a sede da terceira edição do Inova Amazônia Summit, e contará com painéis temáticos, pitchs, exposição de indicações geográficas, rodadas de negócios, exposição de bioeconomia e apresentações culturais.

A promoção desse evento é uma forma de colocar o estado em destaque, conseguir maior visibilidade nacional e internacional para empreendimentos da Amazônia e articular debates sobre políticas públicas que incentivem o empreendedorismo sustentável.

Conexão

De acordo com a diretora técnica do Sebrae, Suelem Amoras, o Inova Amazônia Summit reúne empreendedores, expositores, instituições de ciência e tecnologia, hubs de inovação e investidores, que podem se conectar entre si e com os visitantes dos espaços na sede do Sebrae em Macapá.

“O evento potencializa as discussões e resultados práticos do segmento de bioeconomia na Amazônia. A expectativa é promover a geração de bionegócios, fortalecer empreendedores que já conquistaram resultados importantes com as ações do Programa Inova Amazônia, e incentivar novos empresários. Muitas portas e oportunidades ainda serão abertas durante o Inova Amazônia Summit”, afirma a diretora, Suelem Amoras.

Parceiros

O Inova Amazônia Summit é realizado pelo Sebrae e o Governo do Estado do Amapá (GEA), com apoio dos parceiros Conselho Nacional das Fundações de Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), Grupo Cea Equatorial, Finep, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Grupo Rede Amazônica e Fundação Rede Amazônica, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Sesi e Senai Amapá), Associação Brasileira de Startups (ABStartup), Associação Amapaense de Tecnologia (Amapatec), Comunidade Tucuju Valley e Instituto Amazônia +21.

Coordenação

O evento é coordenado pelo gerente da Unidade de Inovação do Sebrae no Amapá, Bruno Castro, e equipes local e nacional do Sebrae.

Programação

Data: 21 de maio de 2025 – Quarta Feira

Abertura do Evento

Programação técnica e exposição empresarial

Hora: das 14h às 21h

Local: Sede do Sebrae Amapá

Endereço: Avenida Ernestino Borges – 740 – Laguinho

Data: 22 de maio de 2025 – Quinta Feira

Rodadas de Negócios e Investimento

Hora: das 9h às 13h

Local: Museu Sacaca

Programação técnica e exposição empresarial

Hora: das 14h às 21h

Local: Sede do Sebrae Amapá

Endereço: Avenida Ernestino Borges – 740 – Laguinho

Data: 23 de maio de 2025 – Sexta Feira

Rodadas de Negócios e Investimento

Hora: das 9h às 13h

Local: Museu Sacaca

Rotas de Inovação: visita a Instituições de ciência e tecnologia, empresas case de sucesso do Amapá em bioeconomia, centros de turismo e cultura e ao Parque tecnológico Foz do Rio Amazonas

Programação técnica e exposição empresarial

Hora: das 14h às 21h

Local: Sede do Sebrae Amapá

Endereço: Avenida Ernestino Borges – 740 – Laguinho.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

