Mais de sete mil pessoas refugiadas e migrantes são impactadas por ações do Hermanitos no Amazonas e Roraima

O debate sobre migração tem se tornado cada vez mais presente no Brasil. De acordo com o Boletim da Migração, emitido pela Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), entre janeiro e novembro do ano passado, 180 mil migrantes chegaram ao país, sendo 13.340 em condição de refugiados. Atualmente, o país abriga mais de 1,7 milhão de migrantes, dos quais 65.888 se encontram em situação de refúgio.

Nos estados do Amazonas e Roraima, duas “portas” de entrada estratégicas para pessoas que tiveram seu deslocamento forçado de seu país de origem, a Venezuela, o Hermanitos promove iniciativas que impactaram mais de sete mil pessoas em 2024. As ações abrangem diversas áreas, como empregabilidade, capacitação profissional, empreendedorismo e integração socioeconômica.

Entre os resultados alcançados no ano passado, o Hermanitos contabilizou aproximadamente dois mil currículos elaborados e captados, 1.105 encaminhamentos para oportunidades de emprego, mais de 500 pessoas empregadas e 160 empreendedores fortalecidos. Outros destaques incluem atendimentos em saúde, suporte psicossocial, doações de kits humanitários, serviços de documentação e ações de proteção, totalizando mais de três mil beneficiários nessas frentes.

A capacitação, um dos pilares do Hermanitos, contabilizou 712 participantes de cursos profissionalizantes, 460 alunos em cursos de Português e 545 pessoas capacitadas em habilidades comportamentais (soft skills).

Tulio Duarte, diretor-presidente do Hermanitos, ressalta a importância do trabalho conjunto para o sucesso das ações. “Quando iniciamos em meados de 2018, indo aos abrigos e ouvindo histórias, identificamos a importância do trabalho para aquelas pessoas que buscavam recomeçar suas vidas, porque a invisibilização e o preconceito social ainda são questões muito presentes em nossa sociedade. Com muito planejamento e apoio de muitas mãos, conseguimos desenvolver vários projetos e ações que impactaram e seguem transformando vidas. Hoje, além da população venezuelana, o Hermanitos está de portas abertas para atender pessoas de outras nacionalidades como haitianos, colombianos, cubanos, sírios, libaneses, árabes e outras. Isso só é possível através do respeito que todo ser humano merece e com uma rede de apoio formada por colaboradores engajados, voluntários, apoios institucionais e parceiros estratégicos”, afirma.

O Hermanitos atua em parceria com diversas instituições, entre elas: Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), Ministério Público do Trabalho – Amazonas/Roraima (MPT-AM/RR), Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT 11ª Região), Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), Embaixada da Austrália e Operação Acolhida.

Desde o início das atividades, há seis anos, o Hermanitos impactou mais de 35 mil pessoas, com mais de 1.400 inseridas no mercado de trabalho, cinco mil capacitadas e 800 empreendedores apoiados. “Seguiremos firmes no propósito de oferecer oportunidades, transformar vidas e contribuir para uma sociedade mais solidária”, finaliza Duarte.

Iniciativas de transformação social

Entre os projetos de destaque está o “Mujeres Fuertes”, que capacita mulheres chefes de família e mães solo para alcançarem independência financeira por meio do empreendedorismo. Em 2024, a iniciativa foi reconhecida nacionalmente com o Prêmio CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), na categoria Transversalidade dos Direitos Fundamentais, por seu impacto na promoção da equidade de gênero e dos direitos humanos das mulheres migrantes e refugiadas.

Outro projeto de destaque é o “Jovens em Ação”, que prepara adolescentes e jovens para ingressarem no mercado de trabalho formal, oferecendo cursos, palestras, visitas técnicas e o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais (hard e soft skills).

Outra iniciativa exclusiva é o “Banco de Talentos”, uma tecnologia social que reúne milhares de currículos e realiza encaminhamentos profissionais. Além disso, o Hermanitos, em parceria com empresas, apoiou a contratação de profissionais para várias cidades brasileiras, por meio das ações de Integração Socioeconômica Interestadual (ISI).

Já em Boa Vista, o Hermanitos atua junto ao ACNUR na gestão do Centro de Sustentabilidade. No local, são desenvolvidos projetos e protótipos ambientais, além de ações culturais que promovem a integração entre brasileiros, refugiados e migrantes. Também atua no Centro de Coordenação de Interiorização (CCI), intermediando oportunidades de trabalho, a pessoas que vivem nos abrigos de Boa Vista para diversas cidades brasileiras, além de oferecer atendimentos e serviços gratuitos para a população refugiada e migrante.

Eventos

Em 2024, o Hermanitos promoveu também eventos voltados à migração e empregabilidade. Em Manaus (AM), realizou uma conferência livre, parte da 2ª Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia (COMIGRAR), além da quarta edição do “Fórum Hermanitos de Empregabilidade”, reforçando a importância e os benefícios da contratação de refugiados e migrantes. Já em Boa Vista (RR), promoveu o “Café Hermanitos”, debatendo boas práticas de contratação e sensibilização de empresas, e líderes de RH.

Mais sobre o Hermanitos

O Instituto Hermanitos tem como principal objetivo promover iniciativas de acolhimento, atividades culturais, empreendedorismo e a melhoria da qualidade de vida de pessoas refugiadas e migrantes no Amazonas e Roraima, por meio da inserção no mercado local de trabalho e da promoção da dignidade. Saiba mais sobre a instituição, como apoiar e seus projetos no site: www.hermanitos.org.br.

