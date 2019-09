Três bolões para garantir sua chance de ganhar R$ 3 milhões da Dia De Sorte

A Dia de Sorte pode pagar neste sábado (21) o segundo maior prêmio da loteria deste ano! O concurso de 204 sorteará R$ 3 milhões. Isso mesmo que você leu, não são R$ 3 reais, mas R$ 3 milhões que podem ser seus neste fim de semana. O sorteio acontecerá no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP), a partir das 20h (horário de Brasília). Então fique ligado e não perca essa chance!

A probabilidade de ganhar na Dia de Sorte com a aposta mínima de sete dezenas é de 1 em 2.629.575. Mas, isso pode mudar com os bolões disponíveis no Loteria Brasil. Os grupos te dão a possibilidade de aumentar a sua chance de levar o prêmio de R$ 3 milhões para casa. Isso acontece porque são feitos com combinações de números de forma estratégica e com uma quantidade de jogos elevada. Confira três bolões do Loteria Brasil!

ST-FKB

Se você é fera em investir alto em bolões, o grupo ST-FKB é o ideal! Ele possui dois jogos de dez dezenas, mais 15 apostas de oito dezenas. A probabilidade de ganhar é de 1 em 7.304 – suas chances aumentam 360 vezes. Cada cota do bolão custa R$ 120.

ST-LEA

O bolão ST-LEA contém quatro jogos de dez números por apenas R$ 30. É pura economia! Na modalidade “Faça seu Jogo” com essa mesma quantidade de apostas, você precisaria desembolsar nada menos que R$ 3.350‬.

ST-JCB

Cada cota do bolão ST-JCB custa apenas R$ 10 e multiplica sua chance de ganhar R$ 3 milhões na Dia de Sorte. O grupo possui 11 jogos de oito números, que equivalem a 88 apostas de sete dezenas.

Como apostar na Dia de Sorte?

Agora é hora de fazer seu dia de sorte! Para apostar na Dia de Sorte é necessário se cadastrar no Loteria Brasil, escolher um ou mais bolões e selecionar a forma de pagamento (boleto bancário, cartão de crédito ou transferência bancária). Feito isso, é só ficar na torcida!

Aposte no “Faça seu Jogo” até às 15h (horário de Brasília) e até às 19h nos bolões, deste sábado (21). Fique tranquilo, porque você pode jogar até saltando de paraquedas na manhã deste sabadão! O Loteria Brasil disponibiliza os comprovantes das apostas digitalizados na sua conta e envia o resultado da Dia de Sorte por e-mail.

Fonte: Loteria Brasil

Curtir isso: Curtir Carregando...