Ação de limpeza na orla do Cidade Nova recolhe milhares de resíduos do rio Amazonas

Como parte das atividades alusivas ao Dia Mundial da Limpeza, a Prefeitura de Macapá realizou neste sábado, 21, uma ação na orla do bairro Cidade Nova, que recolheu milhares de resíduos do rio Amazonas, entre eles centenas de garrafas PET, sacolas plásticas e até móveis. A data busca conscientizar para a preservação ambiental, como o reuso de materiais.

A intervenção não se concentrou na limpeza do rio. Equipes da Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística (Semur) também trabalharam na revitalização de um píer que servirá de acesso para a nova prainha de bolso que será criada em Macapá. O projeto que revitaliza a estrutura também contempla o paisagismo, que será realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O que acontecerá com os pedaços de troncos recolhidos do rio? De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Márcio Pimentel, eles serão reutilizados na confecção de várias peças. “Alguns desses troncos serão transformados em bancos e esculturas que farão a composição do Bioparque e de algumas outras áreas públicas”.

Durval Silva é morador há mais de 10 anos do Cidade Nova. Ele tem um brechó e vende chopp pelas ruas do bairro. Atraído pelo movimento das máquinas, ele foi olhar de perto o que estava acontecendo e ficou na expectativa para ver o resultado. “Além de ser mais uma opção de lazer, é uma forma de resgatar essa área do bairro que estava virando uma lixeira viciada. Já estou na espera para vir aqui com a minha esposa”, comentou.

O mesmo espera Djalma, que é pai da pequena Maria Tereza, que faz questão de todos os dias passear pela orla. “Esse é o passeio favorito dela, e fico feliz de ver a iniciativa. Depois de pronto, eu acredito que cabe a cada um de nós, moradores, zelar pelo espaço e vigiar quem joga lixo para prejudicar a saúde de todos”.

Segundo o titular da Semur, Claudiomar Rosa, a previsão de término é para o início de outubro, quando o espaço estará pronto para uso. “Os serviços continuarão. Ainda temos muitos resíduos para retirar dessa margem do rio, concluir a pintura do píer e o jardim”.

