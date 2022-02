Estudantes e concurseiros que residem em Mazagão passam a ter linhas com horários especiais

As empresas Viação Macapá e Lira de Ouro, que atendem a Região Metropolitana de Macapá, iniciaram na semana passada, linhas experimentais para estudantes, universitários e concurseiros que residem principalmente em Mazagão.

De acordo com a empresa, os horários especiais serão de segunda a sexta, via Santana- Fazendinha, a uma tarifa promocional de R$ 6, sendo estudantes pagarão meia de R$ 3. Os horários, com saída de Mazagão, são os seguintes: 6h10, 7h10, 11h10 e 15h10. Já a saída de Macapá está sendo nos horários: 9h10, 13:10, 17h10 e 18h10.

O diretor da empresa Lira de Ouro, Davi Melo, que faz as linhas para Mazagão Via Coração, anunciou também que a empresa está com horários experimentais, em razão do aumento no número de passageiros, por conta do retorno gradativo das aulas.

Ação judicial

A empresa Lira de Ouro também anunciou que entrará com ação judicial contra o advogado Claudenir Freitas (que também será denunciado à OAB/AP) e contra o radialista Wagner Luiz, que apresenta programa em rádio mazaganense.

Ambos tem feito campanha sistemática, caluniosa e injuriosa contra a empresa Lira de Ouro, saindo em favor do transporte clandestino e colocando a população contra o transporte regular e legalizado.

Na semana, ambos, que são irmãos, chegaram a fazer uma representação contra a empresa na Promotoria de Justiça do MP de Mazagão, com afirmações mentirosas. A empresa vai procurar o MP a fim de denunciar os irmãos por denunciação caluniosa.

