Propostas dos alunos da Escola SESI conquistam premiações na Feira de Ciências

Cinco, dos sete projetos científicos da Escola SESI Amapá conquistaram as primeiras colocações na X Feira de Ciências e Engenharia do Estado (FECEAP). Além de estarem entre os melhores, os estudantes também receberam certificações de reconhecimento pelo excelente desempenho e, ainda, credenciais para levarem as iniciativas para outros eventos nacionais.

A diretora da instituição de ensino, Maria Marcirene Sousa comemora o grande resultado. “Mais uma edição da FECEAP e mais uma vez nossos alunos brilhando. É muito satisfatório vê-los alcançando posições de destaque, alguns tão pequenos ainda. Todos cheios de muita criatividade e espírito inovador”, destaca a gestora, que aproveita para ressaltar que a escola vem de uma sequência de feitos e conquistas em programações científicas.

Na categoria Ciências Naturais, do Ensino Fundamental I, o projeto Produção de perfume repelente à base de óleo essencial de capim limão e canela conquistou o 2° lugar. E, ainda, credencial para a Mostra de Ciência e Tecnologia do Instituto Açaí (MCTIA) e certificação emitida pela SECULT pela notória contribuição educacional e cultural. O projeto será obra permanente da Biblioteca Elcy Lacerda.

As propostas do Ensino Fundamental II, Amapá em blocos: conhecendo Macapá por meio do mundo Minecraft e Desafio educação financeira: o labirinto Minecraft alcançaram a 2ª e a 3ª colocação, nas categorias Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Exatas, respectivamente. Os dois também foram certificados pela SECULT para figurarem como obra permanente da Biblioteca Elcy Lacerda. Amapá em blocos ainda ganhou credencial para a Feira Brasileira de Iniciação Científica (FEBIC).

Entre os estudantes do Ensino Médio, o Jornal Escolar Lazúli News garantiu o 1° lugar na categoria Ciências Sociais e Humanas, credencial para a Mostratec, certificação do 34º Batalhão de Infantaria de Selva pela relevante contribuição na feira e também será obra permanente da Biblioteca Elcy Lacerda. E, a proposta de filtro produzido em impressora 3D para tratamento da água eliminada de centrais de ar ficou com a 2ª colocação da categoria Ciências Biológicas.

