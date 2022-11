Um novo asteroide pode colidir com a terra! Seria uma extinção em massa?

Há um asteroide escondido no brilho do sol, que foi detectado recentemente, e que pode colidir com a Terra.

O asteroide tem 1,5 km de largura, é uma das grandes rochas espaciais descobertas recentemente nas órbitas da Terra. Ele foi intitulado de 2022 AP7 e está localizado do lado oposto do Sol.

Ele e outros dois foram identificados usando o Observatório Interamericano Cerro Tololo, no Chile, o qual foi descrito em um estudo e publicado no dia 29 de setembro no The Astronomical Journal.

Um potencial destruidor da Terra foi identificado

As grandes potências mundiais e os estudiosos investem constantemente em possibilidades de impedir catástrofes espaciais. O principal autor do estudo, Scott Sheppard, astrônomo da Carnegie Institution for Science em Washington, DC, disse que esses asteroides conseguem gerar uma extinção total se colidirem com a Terra. Eles os observam por meio da câmera de Energia Escura do Telescópio Cerro Tololo Víctor M. Blanco de 4 metros no interior do sistema solar.

